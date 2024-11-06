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        Haberler Gündem 3. Sayfa Afyon haberleri: Minibüsüyle gidiyordu... Başından vurularak öldürüldü | Son dakika haberleri

        Minibüsüyle gidiyordu... Başından vurularak öldürüldü!

        Afyonkarahisar'ın Hocalar ilçesinde, minibüsü ile seyir halinde olan 62 yaşındaki Sadettin Alıcı, silahla açılan ateşte başından vurularak öldürüldü. Alıcı'nın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 10:16 Güncelleme: 06.11.2024 - 10:16
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        Minibüsüyle gidiyordu... Başından vurularak öldürüldü!
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        Afyonkarahisar'da olay, Hocalar ilçesine bağlı Çepni köyünde, gece saatlerinde meydana geldi. Çepni- Hocalar yolunda minibüsüyle seyir halinde olan Sadettin Alıcı'ya (62), kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı.

        BAŞINDAN SİLAH VURULDU

        DHA'da yer alan habere göre başından vurulan Sadettin Alıcı, kamyonetiyle yol kenarına girerek durdu.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Hocalar Devlet Hastanesi'ne götürülen Sadettin Alıcı, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #afyonkarahisar
        #Son dakika haberler
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