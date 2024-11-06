ABD'nin yeni başkanı Donald Trump mı, Kamala Harris mi olacak?
Dünyanın gözü ABD'nin başkanlık seçimlerine kilitlendi. ABD ilk kadın başkanını mı seçecek, yoksa ikinci bir Donald Trump dönemine evet mi diyecek? 82 milyonu aşkın vatandaşının erken oy kullandığı seçimde sona gelinmek üzere. ABD'de, TSİ 04.00 itibariyle 11 eyalette oy sayımı sürüyor. Gelen ilk sonuçlara göre Trump 23 delegeye, Harris 3 delegeye ulaştı. Başkanlık yarışının tüm detaylarını ve ayrıntılı sonuçları anbean haberturk.com'dan takip edebilirsiniz...
Milyonlarca Amerikalı, dört yıl süreyle görev yapacak 47. ABD Başkanı'nı belirlemek için sandığa gitti. Oy verme işlemi doğu eyaletlerinde 5 Kasım günü TSİ 14.00'te başladı, önümüzdeki saatlerde sandıklar kapanacak.
Cumhuriyetçilerin adayı 78 yaşındaki Donald Trump, 2020 seçimlerindeki yenilginin ardından yeniden Beyaz Saray'a dönmeyi beklerken, Demokratların adayı 60 yaşındaki Başkan Yardımcısı Kamala Harris ABD'nin ilk kadın başkanı olmak istiyor.
Demokratların adayı Harris seçim sonuçlarını Washington'dan, Cumhuriyetçilerin adayı Trump ise Florida'dan takip ediyor.
Başkan yardımcılığı için ise Cumhuriyetçilerden Ohio Senatörü James David Vance ile Demokratlardan Minnesota Valisi Tim Walz karşı karşıya geliyor.
Başkanlık seçimini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek 4 yıl süreyle ABD'nin 47. başkanı olacak.
Anbean yaşanan son gelişmeler
03.50: Georgia (16 delege): Trump % 61.6 / Harris: %37.9 / Oyların yüzde 3'ü sayıldı.
03.40: Trump, Indiana ve Kentucky'nin ardından West Virgina'da da seçimi önde tamamlayacak 23 delegeye ulaştı.
03.35: Florida (30 delege): Trump % 54/ Harris: %45.2 / Oyların yüzde 71'i sayıldı.
03.21: Indiana (11 delege): Trump %61.8 / Harris: %36.8 / Oyların yüzde 15'i sayıldı.
Kentucy (8 delege): Trump %72 / Harris: %26.7 / Oyların yüzde 10'u sayıldı.
Trump, Indiana ve Kentucky'de yarışı önde tamamlayarak 19 delegeyi hanesine yazdırdı. Kamala Harris de galip geldiği Vermont eyaletinde 3 delege kazandı.
03.00: Florida (30 delege), Georgia (16 delege), Virginia (13 delege), New Hampshire (4 delege), Vermont (3 delege), South Carolina (9 delege) sandıklar kapandı.
02.54: Kentucy (8 delege): Trump %68.7 / Harris: %30.2 / Oyların yüzde 5'i sayıldı.
Indiana (11 delege): Trump %57.4 / Harris: %40.6 / Oyların yüzde 10'u sayıldı.
02.00: itibarıyla Indiana ve Kentucy eyaletlerinde sandıklar kapandı, oy sayımına başlandı. İlk sonuçlara göre Kentucky ve Indiana'da Cumhuriyetçi aday Trump önde.
01.30: Edison Research tarafından yürütülen sandık çıkış anketinin sonuçları paylaşıldı. Sandık çıkış anketi verilerine göre;
Ülke çapındaki seçmenlerin %44'ü Trump hakkında, %48’i Harris hakkında olumlu bir görüşe sahip olduklarını bildirdi.
Ülke çapındaki seçmenlerin %31'i başkanlık seçiminde nasıl oy kullanılacağına karar vermede ekonominin en önemli etken olduğunu söyledi. %11'i göç, %14'ü kürtaj, %35'i demokrasi, %4'ü dış politika konularının etkili olduğunu söyledi.
Ülke çapındaki seçmenlerin %45'i ailelerinin mali durumunun dört yıl öncesine göre daha kötü olduğunu söyledi.
Ülke çapındaki seçmenlerin %51'i ekonomi yönetiminde Trump'a daha çok güvendiklerini söyledi, bu oran Harris içinse % 47.
01.00: Trump, Philadelphia'da "büyük hile" yapıldığını öne sürerek, kolluk kuvvetlerinin bölgeye yönlendirildiğini belirtti. Philadelphialı Trump'ın hile iddiasını reddetti.
TEMSİLCİLER MECLİSİ VE SENATO ÜYELERİ DE SEÇİLECEK
Amerikan halkı, ABD'nin yeni başkanının yanı sıra Kongrenin iki kanadı olan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 üyeli Senatodaki 34 sandalye için de oy veriyor.
ABD TARİHİNİN EN BELİRSİZ SEÇİMİ
ABD tarihinde ilk kez bu kadar 'belirsiz' bir seçime gitti. Ulusal çapta yapılan anketlerde Donald Trump ve Kamala Harris arasındaki puan farkı 1-2'yi geçmedi.
SALINCAK EYALETLERİN ÖNEMİ
Seçimin kaderini ise küçük oy farkıyla partiler arasında el değiştirebilen "salıncak" eyaletler belirleyecek. Bu yüzden 2024 başkanlık seçimlerinde herkesin gözü Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, North Carolina ve Wisconsin eyaletlerinde.
270 delegeye ulaşan adayın başkanlığı kazandığı ABD'de, salıncak eyaletlerin toplam 93 delegesi bulunuyor. Nüfusu itibarıyla çok delegeye sahip Pensilvanya ise ayrı bir öneme sahip, 19 Seçiciler Kurulu delegesi ile rekabetin en çok yaşanacağı bölge olacak.
16 delegeye sahip olan Georgia, Cumhuriyetçi eğilimli bir eyalet olmasına rağmen 2020 seçimlerinde Biden galip çıkmıştı. Nevada ise salıncak eyaletler arasında 6 ile en az delegeye sahip.