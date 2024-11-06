Milyonlarca Amerikalı, dört yıl süreyle görev yapacak 47. ABD Başkanı'nı belirlemek için sandığa gitti. Oy verme işlemi doğu eyaletlerinde 5 Kasım günü TSİ 14.00'te başladı, önümüzdeki saatlerde sandıklar kapanacak.

Cumhuriyetçilerin adayı 78 yaşındaki Donald Trump, 2020 seçimlerindeki yenilginin ardından yeniden Beyaz Saray'a dönmeyi beklerken, Demokratların adayı 60 yaşındaki Başkan Yardımcısı Kamala Harris ABD'nin ilk kadın başkanı olmak istiyor.

Demokratların adayı Harris seçim sonuçlarını Washington'dan, Cumhuriyetçilerin adayı Trump ise Florida'dan takip ediyor.

03.40: Trump, Indiana ve Kentucky'nin ardından West Virgina'da da seçimi önde tamamlayacak 23 delegeye ulaştı.

Başkan yardımcılığı için ise Cumhuriyetçilerden Ohio Senatörü James David Vance ile Demokratlardan Minnesota Valisi Tim Walz karşı karşıya geliyor.

Trump, Indiana ve Kentucky'de yarışı önde tamamlayarak 19 delegeyi hanesine yazdırdı. Kamala Harris de galip geldiği Vermont eyaletinde 3 delege kazandı.

Ülke çapındaki seçmenlerin %44'ü Trump hakkında, %48’i Harris hakkında olumlu bir görüşe sahip olduklarını bildirdi.

01.30: Edison Research tarafından yürütülen sandık çıkış anketinin sonuçları paylaşıldı. Sandık çıkış anketi verilerine göre;

02.00: itibarıyla Indiana ve Kentucy eyaletlerinde sandıklar kapandı, oy sayımına başlandı. İlk sonuçlara göre Kentucky ve Indiana'da Cumhuriyetçi aday Trump önde.

Ülke çapındaki seçmenlerin %51'i ekonomi yönetiminde Trump'a daha çok güvendiklerini söyledi, bu oran Harris içinse % 47.

Ülke çapındaki seçmenlerin %45'i ailelerinin mali durumunun dört yıl öncesine göre daha kötü olduğunu söyledi.

Ülke çapındaki seçmenlerin %31'i başkanlık seçiminde nasıl oy kullanılacağına karar vermede ekonominin en önemli etken olduğunu söyledi. %11'i göç, %14'ü kürtaj, %35'i demokrasi, %4'ü dış politika konularının etkili olduğunu söyledi.

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TEMSİLCİLER MECLİSİ VE SENATO ÜYELERİ DE SEÇİLECEK

Amerikan halkı, ABD'nin yeni başkanının yanı sıra Kongrenin iki kanadı olan 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 100 üyeli Senatodaki 34 sandalye için de oy veriyor.

ABD TARİHİNİN EN BELİRSİZ SEÇİMİ

ABD tarihinde ilk kez bu kadar 'belirsiz' bir seçime gitti. Ulusal çapta yapılan anketlerde Donald Trump ve Kamala Harris arasındaki puan farkı 1-2'yi geçmedi.

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SALINCAK EYALETLERİN ÖNEMİ

Seçimin kaderini ise küçük oy farkıyla partiler arasında el değiştirebilen "salıncak" eyaletler belirleyecek. Bu yüzden 2024 başkanlık seçimlerinde herkesin gözü Pensilvanya, Georgia, Arizona, Nevada, Michigan, North Carolina ve Wisconsin eyaletlerinde.