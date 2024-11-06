ABD'de birçok eyalette oy sayma işlemleri başladı. Uzmanlara göre bir sürpriz henüz olmasa da ilk aşamada sonuçlar Cumhuriyetçi Donald Trump'ın önde olduğunu gösteriyor.

Eyaletlerin üçte ikisinden fazlasında sandıklar kapanırken, S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 1'in üzerinde arttı, ABD 10 yıllık tahvilleri 15 baz puan artarak 4 aylık zirvesi olan yüzde 4,42'ye ulaştı.

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Dolar endeksi Temmuz ayından bu yana ilk kez 105'i aşmasının ardından 104,8'e geriledi.

BITCOIN REKOR KIRDI

Bununla birlikte Trump'ın olası zaferini hesaplayan Bitcoin yüzde 7'nin üzerinde yükselerek 75 bin doları gördü. TSİ 08.44 verilerine göre Bitcoin şu an 74 bin dolar civarında seyrediyor.

Altında ise daha temkinli bir yükseliş yaşandı. Altında Asya piyasalarında geçen ilk işlemler 2.740 dolar ile yatay bir seyre işaret etti. Japonya ve Avustralya'daki hisse senetleri yükselirken, Hong Kong'daki hisse senetleri düştü. Meksika pesosu yüzde 2,5 düşerken, Euro da yüzde 1,5 düşüş yaşadı. Öte yandan BloombergHT'nin haberine göre Çin'de CSI 300 Endeksi erken işlemlerde yükselirken, Hong Kong tarafında yaklaşık yüzde 1 düşüş görüldü. Dolar/Yuan günlük yüzde 1 yükselişle 2,5 ayın zirvesine çıktı.

TRUMP VE TESLA HİSSELERİ YÜKSELDİ İlk sonuçlarla birlikte Trump'ın medya şirketi Trump Media & Technology Group Corp. yüzde 25'ten fazla sıçradı. Trump'ın göreve gelmesi durumunda bakan veya danışman yapma sözü verdiği Elon Musk'ın Tesla hisseleri de yüzde 3'ten fazla yükseldi.