Osmaniye-Kadirli kara yolu Cevdetiye beldesi civarında, sürücüleri henüz belirlenemeyen iki otomobil ile traktör çarpıştı.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları kontrollerde Erman Keleş, Buğra Güzeloğlu ile Fırat Mendiz'in öldüğünü tespit etti, 4 yaralı ise hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Beyazıt Arık, müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.