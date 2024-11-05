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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana son dakika haberleri: "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!" - Gündem haberleri | Son dakika haberleri

        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"

        Adana'da, trafikte motosiklet sürücüsü ile tartışan otomobil sürücüsü kadın, bu sırada cep telefonu ile görüntüsünü çeken kişiye de hakaretlerde bulundu. Kadın sürücünün, "Sen dua et ben seni yaşatıyorum. İzinsiz video mu çekiyorsun, mahkemede geçmiyor ki ben mali müşavirim" sözleri kameraya yansıdı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.11.2024 - 08:48 Güncelleme: 05.11.2024 - 09:58
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        "Sen dua et ben seni yaşatıyorum!"
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        Adana'da olay, Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte seyir halindeyken motosiklet sürücüsü ile bir otomobildeki kadın sürücüsü arasında tartışma yaşandı.

        YOL VERME KAVGASI BÜYÜDÜ

        DHA ve İHA'daki habere göre yol verme tartışmasında kadın sürücü hakaretlerde bulundu. Bu sırada motosiklet sürücüsünün arkadaşı olduğu tahmin edilen bir kişi yaşanan tartışmayı cep telefonu ile kaydetti.

        KÜFÜR VE HAKARET YAĞDIRDI

        Cep telefonu ile görüntüsünün çekildiğini fark eden kadın sürücü, izinsiz çekim yapıldığını belirterek bu kişiye de hakaretlerde bulundu. Küfürler eden sürücü, “Sen dua et ben seni yaşatıyorum. İzinsiz video mu çekiyorsun, mahkemede geçmiyor ki ben mali müşavirim” diyerek tehdit etti.

        Taraflar daha sonra olay yerinden ayrıldı.

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        #adana
        #Son dakika haberler
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