Adana'da olay, Seyhan ilçesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. Trafikte seyir halindeyken motosiklet sürücüsü ile bir otomobildeki kadın sürücüsü arasında tartışma yaşandı.

DHA ve İHA'daki habere göre yol verme tartışmasında kadın sürücü hakaretlerde bulundu. Bu sırada motosiklet sürücüsünün arkadaşı olduğu tahmin edilen bir kişi yaşanan tartışmayı cep telefonu ile kaydetti.

KÜFÜR VE HAKARET YAĞDIRDI

Cep telefonu ile görüntüsünün çekildiğini fark eden kadın sürücü, izinsiz çekim yapıldığını belirterek bu kişiye de hakaretlerde bulundu. Küfürler eden sürücü, “Sen dua et ben seni yaşatıyorum. İzinsiz video mu çekiyorsun, mahkemede geçmiyor ki ben mali müşavirim” diyerek tehdit etti.

Taraflar daha sonra olay yerinden ayrıldı.