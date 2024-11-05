Immobile'nin yokluğunda gözler gençlerde!
Beşiktaş'ın Kasımpaşa ile oynadığı maçta sakatlanan Ciro Immobile'nin yokluğunda tüm gözler Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Semih Kılıçsoy'a çevrildi.
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Kasımpaşa maçının ilk yarısında hissettiği ağrı nedeniyle kenara gelen Immobile yerini Mustafa Erhan Hekimoğlu'na bırakmıştı.
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Yapılan kontrollerde sakatlığının ciddiyeti ortaya çıkan İtalyan golcü, Avrupa Ligi'ndeki Malmö ve Süper Lig'deki Başakşehir maçlarında forma giyemeyecek.
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Immobile’nin milli aradan sonra tam hazır hale gelmesi beklenirken bu iki maçta kimin forvet oynayacağı merak konusu oldu.
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Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, bu sezon Immobile'nin alternatifi olarak hep Mustafa Erhan Hekimoğlu'na şans verirken genelde sol kanatta görev alan Semih Kılıçsoy'un da geçen sezon gibi ileri uçta forma giyme ihtimali bulunuyor.
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Bu sezon sadece Avrupa Ligi'ndeki Ajax maçına 11'de başlayan Mustafa Erhan Hekimoğlu, ilk yarıda etkili olamazken yerini sonrasında Ciro Immobile'ye bırakmıştı.
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17 yaşındaki futbolcu, sonradan oyuna girdiği 9 maçta ise toplam 145 dakika sahada kalırken tek golünü Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı kaydetti.
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Geçen sezon attığı gollerle adından söz ettiren Semih Kılıçsoy ise bu sezon hep sol kanatta görev aldı.
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Görev aldığı 14 resmi maçın 7'sine 11'de başlayan 19 yaşındaki futbolcu, henüz gol bulamazken 2 asist yaptı.
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Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un, Malmö maçında Ciro Immobile'nin yokluğunda Mustafa Erhan Hekimoğlu ya da Semih Kılıçsoy'dan birine ileri uçta şans vermesi bekleniyor.
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