İstanbul'da kan donduran cinayet: İş insanı, ortağı tarafından öldürüldü
İstanbul'da tekstil işi yapan iş insanı Recep Ataş, iki hafta önce esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Ağabeyinin kayıp başvurusu üzerine çalışma başlatan polis, önce iş ortağı Sedat T'nin bilgi amaçlı ifadesine başvurdu. Polise iş ortağını en son işi var diye çarşıda bıraktığını söyleyen Sedat T'nin ifadesi inandırıcı bulunmadı. Güvenlik kamera görüntülerinden yola çıkan polis ekipleri, elde ettiği izlerin iş ortağı Sedat T'ye uzandığını tespit etti. Çalışmalarda Sedat T'nin iş ortağını ormanlık alana götürüp öldürdüğü ortaya çıktı. Detaylar haberimizde...
Arnavutköy'de 19 Ekim'de kan donduran bir cinayet işlendi.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, 20 Ekim günü Sultangazi Polis Merkezi'ne giden Şerif Ataş, 44 yaşındaki iş insanı kardeşi Recep Ataş'tan haber alamadığını söyleyerek kayıp başvurusunda bulundu.
İŞ ORTAĞI "İŞİM VAR DİYEREK ARAÇTAN İNDİ" DEDİ
Arnavutköy'de tekstil işi yapan Recep Ataş'ın esrarengiz bir şekilde kaybolmasından sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri bilgi amaçlı önce kayıp iş insanının ortağı Sedat T'nin ifadesine başvurdu. Sedat T. verdiği ifadesinde, iş ortağıyla kayıp olduğu gün öğleye kadar iş yerinde olduklarını belirterek "Sonra dışarı çıktık. Recep bana işim var diyerek çarşıda aracımdan indi. Bir daha ondan haber alamadık. Ben de kendisini arıyorum" dedi
ARAÇTAN İNMEDİĞİ BELİRLENDİ
Bu ifadesinin ardından Sedat T'nin kullandığı aracın geçtiği tüm bölgelerde güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde, Sedat T'nin iş ortağı Recep Ataş ile Arnavutköy'deki Balaban köyüne birlikte gittikleri tespit edildi. Sedat T'nin dönüşte ise yalnız döndüğü belirlendi.
ORTAĞINI ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI
İncelenen telefon kayıtlarının ardından Sedat T, sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada, Sedat T, iş ortağı Recep Ataş'ı öldürdüğünü itiraf etti. Sedat T. ifadesinde, iş ortağına borcu olduğunu Recep Ataş'ın bu borçtan dolayı kendisini sıkıştırdığını belirterek cinayeti bu nedenle işlediğini söyledi.
CESEDİ VE SİLAH BULUNDU
İş ortağını silahla öldürdüğünü itiraf eden zanlı, cesedi ormanlık alandaki araziye attığını olayda kullandığı silahı da o bölgeye attığını söyledi. Bunun üzerine iddia edilen ormanlık alanda yapılan aramada iş insanı Recep Ataş’ın cesedi bulundu. Yapılan aramada, şüphelinin olayda kullandığı silahı da bulundu.
Emniyetteki işlemlerin ardından Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen katil zanlısı çıkarıldığı Mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine teslim edildi.