İstanbul'da kan donduran cinayet: İş insanı, ortağı tarafından öldürüldü

Arnavutköy'de 19 Ekim'de kan donduran bir cinayet işlendi.

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Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, 20 Ekim günü Sultangazi Polis Merkezi'ne giden Şerif Ataş, 44 yaşındaki iş insanı kardeşi Recep Ataş'tan haber alamadığını söyleyerek kayıp başvurusunda bulundu.

İŞ ORTAĞI "İŞİM VAR DİYEREK ARAÇTAN İNDİ" DEDİ

Arnavutköy'de tekstil işi yapan Recep Ataş'ın esrarengiz bir şekilde kaybolmasından sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri bilgi amaçlı önce kayıp iş insanının ortağı Sedat T'nin ifadesine başvurdu. Sedat T. verdiği ifadesinde, iş ortağıyla kayıp olduğu gün öğleye kadar iş yerinde olduklarını belirterek "Sonra dışarı çıktık. Recep bana işim var diyerek çarşıda aracımdan indi. Bir daha ondan haber alamadık. Ben de kendisini arıyorum" dedi

REKLAM ARAÇTAN İNMEDİĞİ BELİRLENDİ Bu ifadesinin ardından Sedat T'nin kullandığı aracın geçtiği tüm bölgelerde güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde, Sedat T'nin iş ortağı Recep Ataş ile Arnavutköy'deki Balaban köyüne birlikte gittikleri tespit edildi. Sedat T'nin dönüşte ise yalnız döndüğü belirlendi. ORTAĞINI ÖLDÜRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI İncelenen telefon kayıtlarının ardından Sedat T, sorgulanmak üzere gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada, Sedat T, iş ortağı Recep Ataş'ı öldürdüğünü itiraf etti. Sedat T. ifadesinde, iş ortağına borcu olduğunu Recep Ataş'ın bu borçtan dolayı kendisini sıkıştırdığını belirterek cinayeti bu nedenle işlediğini söyledi.

CESEDİ VE SİLAH BULUNDU İş ortağını silahla öldürdüğünü itiraf eden zanlı, cesedi ormanlık alandaki araziye attığını olayda kullandığı silahı da o bölgeye attığını söyledi. Bunun üzerine iddia edilen ormanlık alanda yapılan aramada iş insanı Recep Ataş’ın cesedi bulundu. Yapılan aramada, şüphelinin olayda kullandığı silahı da bulundu. Emniyetteki işlemlerin ardından Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen katil zanlısı çıkarıldığı Mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine teslim edildi.