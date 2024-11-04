Flaş iddia: Jose Mourinho astronomik teklifi reddetmiş!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun yakın arkadaşı Giovanni Becali, Portekizli teknik adamın 150 milyon euro'luk teklifi geri çevirdiğini öne sürdü. İşte detaylar...
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Jose Mourinho, sezon başında Fenerbahçe’ye imza atmıştı. Romanyalı futbol menajeri ve Mourinho’nun uzun yıllardır arkadaşı olan Giovanni Becali, deneyimli çalıştırıcının sarı-lacivertli takıma imza atmadan önce reddettiği rakamı açıkladı.
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Ünlü futbol menajeri Becali, Suudi Arabistan’da 1. Lig’e yeni yükselen bir takımın Mourinho’ya teklif yaptığını söyledi.
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"3 YIL İÇİN 150 MİLYON EURO"
"Dünyanın en zengin petrol şirketi, Aramco! Dünyanın en ünlüsü, en zengini ve ona üç sezon için 150 milyon euro teklif etti. Mourinho çok düşündü... Buraya, Bükreş'e uçakla geldiler, uçakta bir kuruş bile istemediler. Onları Baneasa'da bekledim, iki gün benimle kaldı, ondan sonra üçüncü gün galaya geldi."
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Becali, Mourinho’nun teklifi reddetme sebebini ve Fenerbahçe sözlerini de şöyle açıkladı:
“Giovanni, ben Suudi Arabistan'a gitmiyorum, Türkiye'ye gidiyorum. Çünkü yıllık 15 milyon euro değerinde iki yıllık bir kontratım var. Hala Avrupa'ya yakın, Fenerbahçe iyi bir takım"
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Jose Mourinho hakkında konuşan menajer Beali, dostluklarının nasıl başladığını da açıkladı. Becali, 1998 yılında Portekizli teknik direktörün Barcelona'nın gözlemcisi iken Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası vesilesiyle gerçekleştiğini ifade etti.
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"DOSTLUĞUMUZ 1998'DE BAŞLADI"
“98'de Bükreş'te Avrupa Şampiyonası vardı. Genç takım, 21 yaş altı. Davet edilenler arasında Arrigo Sacchi, Claudio Ranieri, o zaman gelen birçok önemli scout vardı ve Barcelona Mourinho'yu gönderdi. İşte dostluğumuz bu şekilde başladı”
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