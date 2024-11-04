İstanbul'da CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine kayyum atanmasının ardından bugün de DEM Partili Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan'ın yerine kayyum atandı. DEM Parti'den yapılan açıklamada da "Biz çözüm ve barış için el uzatılmasını beklerken, halkın iradesine el uzatılmıştır" denildi. CHP lideri Özgür Özel, "Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir. Bu kötülükle mücadele etmek için ne gerekiyorsa o yapılacaktır" dedi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 belediyeye kayyum atanmasına tepki göstererek, "Yarın Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni'ni olağanüstü topluyoruz" ifadelerini kullandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "TBMM’nin acilen ilk toplantıda yasa değişikliği yaparak görevden alınan başkanın yerine belediye meclisinden birinin seçilmesini sağlayıp seçmen iradesinin belediyeye yansımasını sağlamasıdır" çağrısı yaptı.

REKLAM advertisement1 REKLAM Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı Haberi Görüntüle Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı. Yerlerine kayyum ataması yapıldı. Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Gülistan Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp ve Mehmet Karayılan'ın yerine de Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu görevlendirildi. Kayyum kararlarına tepki geldi. Mardin, Batman ve Şanlıurfa'da 10 günlük eylem yasağı DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA Kayyum ataması kararının ardından DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'ndan tepki gösterildi. Açıklamada "Her koşulda halkın iradesini savunmak ve halkın yerel yönetimlerine sahip çıkmak partimizin varlık gerekçesidir. Bu yöntem ve saldırılar, her türlü çözüm arayışını ve yaklaşımını zehirlediği gibi, iktidarın samimiyeti konusunda da daha büyük şüpheler doğurmuştur. Biz çözüm ve barış için el uzatılmasını beklerken, halkın iradesine el uzatılmıştır. Biz sorunların diyalog ve müzakereyle çözülmesini beklerken, halkın çözüm beklentilerine tuzak kurulmuştur. Asla boyun eğmeyeceğiz, asla mücadeleden geri durmayacağız" denildi.

DEM PARTİ BU HAFTA MECLİS ÇALIŞMALARINDA YOK DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasını eleştirerek yarın grup toplantısını Mardin'de gerçekleştireceklerini, bu hafta Meclis çalışmalarına katılmayacaklarını bildirdi. Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün Türkiye'nin "yeni bir hukuksuzluğa gözünü açtığını" söyledi. Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve birçok milletvekilinin 4 Kasım 2016 tarihinde eş zamanlı bir operasyonla gözaltına alındığını hatırlatan Koçyiğit, bugün DEM Parti'li Mardin, Batman ve Halfeti belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılmasının tesadüf olmadığını ifade etti.

Koçyiğit, "İçişleri Bakanlığı, belediye başkanlarımızın aldıkları cezalar ve soruşturmalar gerekçesiyle belediyelere kayyum atandığını ifade ediyor. Talimatlı yargıyla ilerleyen bütün bu mahkeme kararlarının sonucunda gelip bu hukuksuzluğu yapıyorlar." diye konuştu. Bugüne kadar 149 belediyede görevlendirme yapıldığına işaret eden Koçyiğit, Mardin Büyükşehir Belediyesinde ise bu kararın üçüncü kez alındığını dile getirdi. Koçyiğit, "Bugün bu kayyum rejimi, adı konulmamış OHAL uygulamasıdır." dedi. Ahmet Türk'ün bir hafta önce Şenyaşar ve Yıldız aileleri arasındaki barışı sağlayan kişi olduğunu hatırlatan Koçyiğit, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı'yla yan yana oturan Ahmet Türk değil mi? Bir hafta önce barışı sağlayan Ahmet Türk, bir hafta sonra terörist mi oldu?" dedi.

Partisinin Merkez Yürütme Kurulunun bu sabah yaptığı değerlendirmenin sonuçlarını açıklayan Koçyiğit, "Yarın grup toplantısını saat 13.00'te Mardin'de gerçekleştireceğiz. Bu hafta Genel Kurul çalışmalarına, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna ve diğer komisyon çalışmalarına katılmayacağız. Bütün milletvekili arkadaşlarımız, il ve içe örgütlerimizle meydanlarda olacağız." ifadelerini kullandı. Gazetecilerin, Mecliste çalışmalara katılmama süresinin 1 haftayla mı sınırlı kalacağına yönelik sorusuna Koçyiğit, "Şu an itibarıyla bir hafta. Merkez Yürütme Kurulumuz bu hafta komisyonlara, Genel Kurula katılmama kararı aldı. Daha sonra yapılacak değerlendirmeleri yeniden paylaşırız." yanıtını verdi.

Koçyiğit, bir soru üzerine, "Bu ülkenin bir anayasaya ihtiyacı var ama mevcut anayasaya uyulmayan, yerel demokrasinin yok edildiği, halkın en temel hakkı olan seçme seçilme hakkının yok edildiği bu iklimde nasıl yeni bir anayasa olacak sorusunu hep beraber sormamız gerekiyor. İlk çağrımız anayasaya uyulmasıdır, halkın iradesine saygı gösterilmesidir. Elini barış için uzatan, karşı tarafta barış için tuttuğu eli kırmaya çalışmaz. Bugün barış için uzattığımız el kırılmaya, kolumuz yerinden çıkarılmaya çalışılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ÖZEL: SÖZ BİTMEK ÜZERE CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum atamalarına tepki göstererek, "Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir. Bu kötülükle mücadele etmek için ne gerekiyorsa o yapılacaktır" dedi. REKLAM Bu sabah Türkiye’de barış denilince ilk akla gelen siyasette diyaloğun en önemli isimlerinden Ahmet Türk ile birlikte iki seçilmiş belediye başkanına daha kayyum atandı.



Günlerdir yaşananlardan hiçbir ders almadan,

Söylenenlere hiç kulak asmadan,

Seçimde kazanamadığı… — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 4, 2024 Özel X hesabından kayyum atamalarına tepki gösterdi. Özel şunları söyledi: "Bu sabah Türkiye’de barış denilince ilk akla gelen siyasette diyaloğun en önemli isimlerinden Ahmet Türk ile birlikte iki seçilmiş belediye başkanına daha kayyum atandı. Günlerdir yaşananlardan hiçbir ders almadan, söylenenlere hiç kulak asmadan, seçimde kazanamadığı belediyelere el koyan, ıslah edemediği siyasetçileri darbeyle görevden almaya cüret eden, zihni bozuk, kalbi kötü, eli kirli, utanmaz arlanmaz bir pişkinlikle muhatabız.

Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir. Bu kötülükle mücadele etmek için ne gerekiyorsa o yapılacaktır." ÖZEL MARDİN'E GİDİYOR Öte yandan CHP lideri Özgür Özel'in bugün DEM Partili Ahmet Türk'ün görevden alındığı Mardin'e gideceği öğrenildi. DAVUTOĞLU: NE YAPMAK İSTİYORSUNUZ? Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da kayyum kararlarına tepki göstererek, "Milletin aklıyla alay etmeyi bırakın da önce oturup aranızda ne yapacağınız konusunda anlaşın ve halkın önüne çıkıp şeffaf bir şekilde açıklayın!" İfadelerini kullandı. Ahmet Davutoğlu X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Siz ne yapmak istiyorsunuz Allah aşkına? Kafanız mı karışık, birbirinizle mi didişiyorsunuz? Hem devlete, hem demokrasiye, hem yargıya; hem de siyasete olan güveni yerle bir ediyorsunuz! Sayın Bahçelinin terör örgütü liderini TBMM’de konuşmaya çağırmasının hemen sonrasında daha dokuz ay önce seçilmiş Esenyurt Belediyesine kayyum atıyorsunuz! Cumhurbaşkanı yardımcısı ve üst düzey iktidar yetkilileri, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile iki aile arasındaki anlı şanlı bir barışma töreninde, omuz omuza verdikten bir hafta sonra; yine dokuz ay önce seçilmiş Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atıyorsunuz! Milletin aklıyla alay etmeyi bırakın da önce oturup aranızda ne yapacağınız konusunda anlaşın ve halkın önüne çıkıp şeffaf bir şekilde açıklayın!

Gelecek Partisi olarak bizim tutumuz ise hep açık ve net oldu: Kayyumun açık ve gizli, hiç bir türünün olmadığı tam ve eksiksiz demokrasi ! Terörün hiç bir türünün barınamadığı tavizsiz kamu düzeni" İMAMOĞLU'NDAN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 belediyeye kayyum atanmasına tepki göstererek, "Yarın Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni'ni olağanüstü topluyoruz" ifadelerini kullandı. REKLAM İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor. Daha bir hafta önce Cumhurbaşkanı Yardımcısıyla aileleri barıştıran Ahmet Türk bu hafta terörist oldu.



Demokrasilerde seçmen iradesinin sürekliliği esastır. Seçilmiş görevden uzaklaştırılıyorsa yerine yine… — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 4, 2024 Ekrem İmamoğlu X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor. Daha bir hafta önce Cumhurbaşkanı Yardımcısıyla aileleri barıştıran Ahmet Türk bu hafta terörist oldu. Demokrasilerde seçmen iradesinin sürekliliği esastır. Seçilmiş görevden uzaklaştırılıyorsa yerine yine seçilmiş yani Meclis üyelerinden biri gelir. Seçme yetkisi sadece seçmene aittir ve devredilemez. BM Habitat toplantısı için geldiğim Kahire’den bu akşam dönüyor ve yarın Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni’ni olağanüstü topluyoruz."

YAVAŞ: TBMM ACİLEN YASA DEĞİŞİKLİĞİ YAPMALI Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Bugün yine kayyum atamalarıyla güne başladık.

Öncelikle burada savunulması gereken kişilerden bağımsız olarak hukuk ve demokrasidir. Demokrasilerde bazen seçim kazanılır, bazen seçim kaybedilir. Hiç istemediğiniz birisini halk seçebilir. Önemli olan bunun içe sindirilmesidir.… — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) November 4, 2024 "Bugün yine kayyum atamalarıyla güne başladık. Öncelikle burada savunulması gereken kişilerden bağımsız olarak hukuk ve demokrasidir. Demokrasilerde bazen seçim kazanılır, bazen seçim kaybedilir. Hiç istemediğiniz birisini halk seçebilir. Önemli olan bunun içe sindirilmesidir. Bir yandan hakkında hüküm olanlar kayyum atanacağını bile bile aday yapılırken (En azından geçmiş yılların öngörüsü ile) diğer yandan idare-seçim-YSK bu adayların adaylıklarına neden izin verdiği sorgulanmalıdır. Milletin iradesinin bu şekilde yok sayılması artık seçmenin sandıktan iyice uzaklaşması sonucunu doğuracaktır. Bırakın belediye başkanlarını halk yaptıklarını ve yapamadıkları hizmetlerle değerlendirsin. Partiler de adaylarını buna göre belirleyip adeta meydan okur gibi aday tespit etmesin. Hukukçu olarak görüşüm; TBMM’nin acilen ilk toplantıda yasa değişikliği yaparak görevden alınan başkanın yerine belediye meclisinden birinin seçilmesini sağlayıp seçmen iradesinin belediyeye yansımasını sağlamasıdır. Unutulmamalı hukuk, hava ile su kadar insanların olmazsa olmaz ihtiyacıdır."

ESENYURT BELEDİYESİ'NE DE KAYYUM ATANMIŞTI Geçtiğimiz hafta CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine de Beşiktaş Kaymakamı kayyum olarak görevlendirilmişti. Kayyum görevlendirilmesinin ardından CHP MYK Esenyurt'ta toplanmış, CHP'li belediye başkanları ve milletvekillerinin katılımıyla kayyum atamasına tepki mitingi düzenlenmişti.