Mardin, Batman ve Şanlıurfa'da 10 günlük eylem yasağı

Mardin Valiliği, 4 Kasım'dan geçerli olmak üzere 10 gün süreyle kent genelinde açık alanlarda toplanma, yürüyüş ve basın açıklaması gibi eylemlerin yasaklandığını duyurdu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeninin sağlanması, Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ve saldırı olaylarının önüne geçmek, terör eylemlerinin ve suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla açık alanlarda yapılmak istenen toplanma, her türlü açık hava ve kapalı yer toplantıları, miting, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma ve nöbet eylemi, stant açma, çadır kurma, dron çekim faaliyetleri, anket yapılması, bildiri ve broşür dağıtılması, afiş ve pankart asma ve benzeri her türlü eylemin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesi hükümleri gereğince, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Mardin il sınırları içerisinde 4 Kasım saat 07.00'den 14 Kasım saat 07.00'ye kadar 10 gün süre ile yasaklanmıştır."

REKLAM BATMAN Mardin'in ardından Batman Valiliği de, il genelinde açık alanlardaki eylem ve etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, hakkında yapılan terör soruşturması/kovuşturması neticesinde İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp'ın Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği hatırlatıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Terör örgütüne müzahir kesimlerce, il genelinde sağlanan huzur ve güven ortamını bozmak amacıyla her türlü kanunsuz eylem ve etkinliklerin düzenlenebileceği göz önünde bulundurularak, il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu'nun ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinliklerin, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere yapılması muhtemel her türlü açık alanlardaki eylem ve etkinlikler, basın açıklaması, toplanma, yürüyüş, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma ve benzeri ile ilimiz merkez ve dış ilçelerimizde eylem ve etkinlik düzenlemek, düzenlenebilecek olan eylem ve etkinliğe destek vermek ve gelebilecek kişi ya da grupların ve araçların ilimiz sınırlarına girişleri ve çıkışları 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerine istinaden 4 Kasım saat 09.00'dan 13 Kasım saat 23.59'a kadar 10 gün süreyle Batman il sınırları içerisinde yasaklanmıştır."

Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı Haberi Görüntüle ŞANLIURFA Mardin ve Batman'ın ardından Şanlıurfa Valiliği de kentte 10 gün süreyle her türlü etkinlik ve eylemin yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bu sabahtan geçerli olmak üzere etkinlik ve eylemlere yönelik yasak kararı alındığı belirtildi. Açıklamada, yasak kararının kent merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere kentin coğrafi sınırlarını kapsadığı vurgulanarak, şöyle denildi: "Valilik ile Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikleri ve ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C Maddesi ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. ve 19. maddelerine istinaden yapılması muhtemel tüm açık alan etkinlikleri (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma, vb.) ile ilimiz merkez ve ilçelerimizde eylem etkinlik düzenlemek ve düzenlenecek olan eylem/etkinliğe destek vermek amacıyla ilimize gelen şahısların ve araçların ilimiz sınırlarına girişleri 04/11/2024 Saat: 09.00’dan 13/11/2024 Saat:23.59’a kadar 10 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır."