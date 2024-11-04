Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük ve Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan görevden alındı. Yerlerine kayyum ataması yapıldı.

Ahmet Türk'ün yerine Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Gülistan Sönük'ün yerine Batman Valisi Ekrem Canalp ve Mehmet Karayılan'ın yerine de Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu görevlendirildi.

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İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı kayyum atamaları hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün;

a) Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/6 esas sayılı KOBANİ DAVASI kapsamında SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA suçundan 10 YIL HAPİS CEZASI ALMASI,

REKLAM b) Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/142 esas sayılı dosyası kapsamında TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK suçundan davasının devam etmesi ve c) Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının 2024/7685 sayılı soruşturma dosyası kapsamında SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA suçundan yürütülen soruşturması nedeniyle; Ahmet Türk'ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Mardin Valisi Tuncay Akkoyun Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

2. Batman Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün a) Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/70 esas sayılı dosya kapsamında SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA suçundan 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI ALMASI, b) Batman Cumhuriyet Başsavcısının 2023/14816 esas sayılı soruşturma kapsamında SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI YAPMAK suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi ve c) Batman Cumhuriyet Başsavcısının 2024/7894 esas sayılı soruşturma kapsamında SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeniyle; Gülistan Sönük’ün Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Batman Valisi Ekrem Canalp Batman Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir.

3. Şanlıurfa Halfeti Belediye Başkanı Mehmet Karayılan’ın a) Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/136 esas sayılı dosyası kapsamında SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA suçundan 6 YIL 3 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI ALMASI, b) Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısının 2024/466 esas sayılı soruşturma kapsamında SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA suçundan yürütülen soruşturmanın devam etmesi nedeniyle; Mehmet Karayılan’ın Anayasa'nın 127'inci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'inci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanunun 45 ve 46'ıncı maddeleri uyarınca Halfeti Kaymakamı Hakan Başoğlu Şanlıurfa Valiliğince, Halfeti Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir."

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA Kayyum ataması kararının ardından DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu'ndan tepki gösterildi. Açıklamada "Her koşulda halkın iradesini savunmak ve halkın yerel yönetimlerine sahip çıkmak partimizin varlık gerekçesidir. Bu yöntem ve saldırılar, her türlü çözüm arayışını ve yaklaşımını zehirlediği gibi, iktidarın samimiyeti konusunda da daha büyük şüpheler doğurmuştur. Biz çözüm ve barış için el uzatılmasını beklerken, halkın iradesine el uzatılmıştır. Biz sorunların diyalog ve müzakereyle çözülmesini beklerken, halkın çözüm beklentilerine tuzak kurulmuştur. Asla boyun eğmeyeceğiz, asla mücadeleden geri durmayacağız" denildi.

ÖZEL: SÖZ BİTMEK ÜZERE CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum atamalarına tepki göstererek, "Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir. Bu kötülükle mücadele etmek için ne gerekiyorsa o yapılacaktır" dedi. Özel X hesabından kayyum atamalarına tepki gösterdi. Özel şunları söyledi: "Bu sabah Türkiye’de barış denilince ilk akla gelen siyasette diyaloğun en önemli isimlerinden Ahmet Türk ile birlikte iki seçilmiş belediye başkanına daha kayyum atandı. Günlerdir yaşananlardan hiçbir ders almadan, söylenenlere hiç kulak asmadan, seçimde kazanamadığı belediyelere el koyan, ıslah edemediği siyasetçileri darbeyle görevden almaya cüret eden, zihni bozuk, kalbi kötü, eli kirli, utanmaz arlanmaz bir pişkinlikle muhatabız.

Uyarıyorum, söz bitmek üzeredir. Bu kötülükle mücadele etmek için ne gerekiyorsa o yapılacaktır." İMAMOĞLU'NDAN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI ÇAĞRISI İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 3 belediyeye kayyum atanmasına tepki göstererek, "Yarın Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni'ni olağanüstü topluyoruz" ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu X hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "İktidar kontrolü kaybetti, tutarsız ve ciddiyetsiz savrulmalar yaşıyor. Daha bir hafta önce Cumhurbaşkanı Yardımcısıyla aileleri barıştıran Ahmet Türk bu hafta terörist oldu. Demokrasilerde seçmen iradesinin sürekliliği esastır. Seçilmiş görevden uzaklaştırılıyorsa yerine yine seçilmiş yani Meclis üyelerinden biri gelir. Seçme yetkisi sadece seçmene aittir ve devredilemez. BM Habitat toplantısı için geldiğim Kahire’den bu akşam dönüyor ve yarın Türkiye Belediyeler Birliği Encümeni’ni olağanüstü topluyoruz."

YAVAŞ: TBMM ACİLEN YASA DEĞİŞİKLİĞİ YAPMALI Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Bugün yine kayyum atamalarıyla güne başladık. Öncelikle burada savunulması gereken kişilerden bağımsız olarak hukuk ve demokrasidir. Demokrasilerde bazen seçim kazanılır, bazen seçim kaybedilir. Hiç istemediğiniz birisini halk seçebilir. Önemli olan bunun içe sindirilmesidir. Bir yandan hakkında hüküm olanlar kayyum atanacağını bile bile aday yapılırken (En azından geçmiş yılların öngörüsü ile) diğer yandan idare-seçim-YSK bu adayların adaylıklarına neden izin verdiği sorgulanmalıdır. Milletin iradesinin bu şekilde yok sayılması artık seçmenin sandıktan iyice uzaklaşması sonucunu doğuracaktır. Bırakın belediye başkanlarını halk yaptıklarını ve yapamadıkları hizmetlerle değerlendirsin. Partiler de adaylarını buna göre belirleyip adeta meydan okur gibi aday tespit etmesin. Hukukçu olarak görüşüm; TBMM’nin acilen ilk toplantıda yasa değişikliği yaparak görevden alınan başkanın yerine belediye meclisinden birinin seçilmesini sağlayıp seçmen iradesinin belediyeye yansımasını sağlamasıdır. Unutulmamalı hukuk, hava ile su kadar insanların olmazsa olmaz ihtiyacıdır."

3'ÜNCÜ KEZ KAYYUM ATANDI Ahmet Türk, 2014, 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti. 8 Nisan 2014'ten 16 Kasım 2016'ya, 15 Nisan 2019'dan 19 Ağustos 2019'a kadar görev yaparken, yerine 2 kez kayyum atanmıştı. 3 Nisan 2024'ten bu yana görev yapan Türk'ün yerine 3'üncü kez kayyum atandı. Ahmet Türk yaptığı açıklamada, "Asla pes etmek yok. Demokrasi, Barış ve Özgürlük mücadelesinden geri adım atmayacağız. Halk iradesinin gaspına geçit vermeyeceğiz. Bu böyle bilinsin" dedi. ESENYURT BELEDİYESİ'NE DE KAYYUM ATANMIŞTI Geçtiğimiz hafta CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine de Beşiktaş Kaymakamı kayyum olarak görevlendirilmişti. Kayyum görevlendirilmesinin ardından CHP MYK Esenyurt'ta toplanmış, CHP'li belediye başkanları ve milletvekillerinin katılımıyla kayyum atamasına tepki mitingi düzenlenmişti.