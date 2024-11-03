Fenerbahçe 90+12'de kazandı: Jose Mourinho'dan büyük sevinç!
Fenerbahçe, 90+12'de Sofyan Amrabat'ın attığı golle Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti. Golden sonra Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho büyük sevinç yaşadı. İşte o anlar...
Giriş: 03.11.2024 - 21:48 Güncelleme: 03.11.2024 - 21:48
- 1
Fenerbahçe, 90+12'de Sofyan Amrabat'ın attığı golle Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.
- 2
Golden sonra sarı-lacivertliler büyük sevinç yaşadı.
- 3
Teknik direktör Jose Mourinho sahaya girdi ve Dominik Livakovic ile golü kutladı.
-
- 4
Daha sonra bütün futbolcular bu sevince ortak oldu.
- 5
İşte o anlar...
- 6
-
- 7
- 8
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ