Kemerburgaz kararı Okan Buruk'ta!
Galatasaray'ın yeni antrenman tesisleri Kemerburgaz'da inşaat çalışmalarında sona gelindi. Sarı-kırmızılıların taşınması için karar ise Okan Buruk'a bırakılacak
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Galatasaray’da Kemerburgaz’a taşınma takvimi yaklaşıyor.
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Sezonu yeni tesislerindeki antrenman sahasında açan ancak devamında Florya’ya dönen sarı-kırmızılılar artık gün sayıyor.
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İki antrenman sahası her şeyiyle biten tesislerde inşaat çalışmaları ise devam ediyor.
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Futbolcuların konaklayacağı ana binanın içinde yapılması gereken bazı değişiklikler süreci uzattı.
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Özellikle futbolcuların lüks otel konforunda hissetmesi için yapılan düzenlemelerde de sona gelindi.
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Galatasaraylı yetkililer, 2025’in ilk günlerinde Kemerburgaz’a geçilmesi için önünde bir engel görmüyor.
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Diğer yandan taşınma kararı ise Okan Buruk’un onayı olmadan verilmeyecek.
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Florya’daki aile ortamından memnun olan Buruk, tesislerde tek bir kulüp dışı personel bulunmayana kadar Kemerburgaz’a taşınmaya sıcak bakmıyor.