Oyun tarihini şekillendirdiler: 90'lı yıllarda bilgisayar oyunlarına başlayanlar için nostaljik bir yolculuk!

THE SECRET OF MONKEY ISLAND (1990)

Her çocuğun korsan olma hayalini yaşatan The Secret of Monkey Island, oyunculara korsanlığa adım atan genç Guybrush Threepwood’un maceralarını sunuyordu. Görev, kötü korsan LeChuck’tan Elaine Marley’i kurtarmaktı. Yol boyunca Guybrush, değerli eşyaları çalarak, define avına çıkarak korsanlık kariyerinde ilerledi. Bu oyun, karakterleri ve mizahıyla 90’ların en eğlenceli deneyimlerinden biriydi.