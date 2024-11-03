Oyun tarihini şekillendirdiler: 90'lı yıllarda bilgisayar oyunlarına başlayanlar için nostaljik bir yolculuk!

SIM CITY 2000 (1993)

Şehir inşa simülasyonlarının babası olarak kabul edilen Sim City 2000, gelecekteki oyunlar için bir model oluşturdu. Oyuncular, şehrin refahını sağlarken aynı zamanda iflas etmemek için dengeli bir yönetim stratejisi geliştirmek zorundaydı. Özellikle grafik ve oynanışıyla çok beğenilen oyun, oyunculara kendi şehirlerini yaratma özgürlüğü sundu.

Fotoğraf kaynak: EA, Steam, Playstation Store

Kaynak: Buzzfeed