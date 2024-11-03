Oyun tarihini şekillendirdiler: 90'lı yıllarda bilgisayar oyunlarına başlayanlar için nostaljik bir yolculuk!
Bilgisayar oyunları, birçok insan için çocukluk anılarının ayrılmaz bir parçası. 90'lar PC oyunları, oyunculara ilk sanal maceralarını yaşattı ve bilgisayar oyun dünyasının temellerini attı. Bu ikonik oyunlar, kendine özgü grafik ve oynanış yapısıyla günümüz oyunlarına ilham vermeye devam ediyor. İşte detaylar!
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1990’lı yıllar, PC oyun dünyasında çığır açan gelişmelere sahne oldu. Bu dönemin oyunları, oyuncuların hayal gücünü harekete geçirirken, onları farklı dünyalara taşıdı. 90’lar, bilgisayar oyunlarının zirveye ulaştığı ve birçok klasik oyunun doğduğu dönem olarak hatırlanıyor. İşte o oyunlar!
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CIVILIZATION II (1996)
Civilization II, ilk oyunla elde ettiği başarıyı genişleterek, yeni uygarlıklar, gelişmiş yapay zeka ve diplomatik ilişkiler gibi yeniliklerle oyunculara daha derin bir strateji deneyimi sundu. ABD’de ilk yılında yarım milyona yakın satan oyun, seriye olan ilgiyi artırarak tarih yazdı.
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QUAKE (1996)
Doom’un halefi olan Quake, çok oyunculu modu ve gerçek zamanlı 3D grafik motoru ile dikkat çekti. id Software, oyunun grafiklerini bir üst seviyeye taşırken multiplayer moduyla arkadaş grupları arasında popüler bir seçim haline geldi.
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STAR WARS: DARK FORCES (1995)
FPS türünde yenilikler sunan Star Wars: Dark Forces, oyunculara yukarı ve aşağı bakma, çömelme ve zıplama gibi özellikler kazandırarak daha derin bir deneyim sundu. Rebel Alliance için Ölüm Yıldızı planlarını çalan Kyle Katarn’ın hikayesi, Star Wars evrenine yeni bir boyut katmıştı.
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WARCRAFT: ORCS AND HUMANS (1994)
Warcraft, yalnızca bir ordu kurup düşmanı yenmenin ötesine geçerek kurtarma görevleri veya sınırlı kaynaklarla saldırı gibi senaryolar sunarak gerçek zamanlı strateji türüne yenilik getirdi. MMORPG dünyasında devrim yaratan bu serinin kökleri, başarılı RTS oyunlarına dayanıyordu.
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DOOM (1993)
Birinci şahıs nişancı türünde çığır açan Doom, oyuncuları cehennemden çıkan yaratıklarla mücadeleye sokuyordu. FPS türüne olan aşk, bu oyunun etkisiyle başlamıştı ve oyuncular her haritayı tamamen keşfetmeye çalışırken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyordu.
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MYST (1993)
Myst, oyuncuları gizemli bir adaya bırakan ve hiçbir hedef belirtmeyen bir macera-bulmaca oyunuydu. Ada üzerinde dolaşarak adanın sırlarını çözmek gerekiyordu. Birçok oyuncunun oyunun başında takılıp kalması oyunun zorluğunu gösterse de, keşfetme duygusu oyunseverleri kendine çekiyordu.
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WOLFENSTEIN 3D (1992)
Doom’un öncüsü olarak bilinen Wolfenstein 3D, oyuncuları Nazi rejimini yıkmaya çalışan Amerikan casus rolüne sokarak FPS türünün temelini atıyordu. id Software’in bu üçüncü oyunu, döneminin en başarılı oyunlarından biriydi ve ilk FPS deneyimini yaşamak isteyenler için harika bir başlangıç sundu.
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LEMMINGS (1991)
Basit bir amacı olan bulmaca strateji oyunu Lemmings, belli sayıda Lemming’i çıkış noktasına ulaştırmayı hedefler. Başlangıçta kolay gibi görünse de, seviyeler zorlaştıkça oyuncular, minik yeşil saçlı karakterleri kurtarmak için farklı beceriler kullanmak zorunda kalıyordu. Başarısızlıklar yaşansa bile oyun her zaman keyifliydi.
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THE SECRET OF MONKEY ISLAND (1990)
Her çocuğun korsan olma hayalini yaşatan The Secret of Monkey Island, oyunculara korsanlığa adım atan genç Guybrush Threepwood’un maceralarını sunuyordu. Görev, kötü korsan LeChuck’tan Elaine Marley’i kurtarmaktı. Yol boyunca Guybrush, değerli eşyaları çalarak, define avına çıkarak korsanlık kariyerinde ilerledi. Bu oyun, karakterleri ve mizahıyla 90’ların en eğlenceli deneyimlerinden biriydi.
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SIM CITY 2000 (1993)
Şehir inşa simülasyonlarının babası olarak kabul edilen Sim City 2000, gelecekteki oyunlar için bir model oluşturdu. Oyuncular, şehrin refahını sağlarken aynı zamanda iflas etmemek için dengeli bir yönetim stratejisi geliştirmek zorundaydı. Özellikle grafik ve oynanışıyla çok beğenilen oyun, oyunculara kendi şehirlerini yaratma özgürlüğü sundu.
Fotoğraf kaynak: EA, Steam, Playstation Store
Kaynak: Buzzfeed