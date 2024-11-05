Sakarya'da kaza yapıp kaçan sürücünün çarptığı kız çocuğu kurtarılamadı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralanan çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.

Adnan Menderes Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçen Zühre Deniz A'ya (11), T.D. idaresindeki hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk refüje düştü.

REKLAM advertisement1

KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI Bu arada olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Olay yerinden kaçan sürücü ise polis ekiplerince yakalandı. KAZA YAPIP OLAY YERİNDEN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN ÇOCUĞA ÇARPTI Öte yandan olayın, sürücünün park halindeki bir araca çarptıktan sonra kaçmaya çalıştığı sırada meydana geldiği öğrenildi. *Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.