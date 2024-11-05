6 yaşındaki Şirin'in son görüntüleri ortaya çıktı
Şişli'de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin son görüntüleri bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi
Şişli'de 31 Ekimde kaybolan ve Feriköy Mezarlığında bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin öldürülmeden önce şüpheli Mustafa Örün ile yürüdüğü anlara ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde Şirin Elmas Hanilçi'nin şüpheli Mustafa Örün ile birlikte caddede yürümeleri görülüyor.
TEK BAŞINA YÜRÜYEREK DÖNMESİ GÖRÜNTÜLERDE
Şüphelinin bir süre sonra aynı caddeden tek başına yürüyerek dönmesi görüntülerde yer alıyor.
Feriköy Mahallesinde 31 Ekimden beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, 2 Kasımda Feriköy Mezarlığında öldürülmüş halde bulunmuş, gözaltına alınan şüpheli Mustafa Örün tutuklanmıştı.
Şirin Elmas Hanilçi'nin cenazesi memleketi Şanlıurfa'da toprağa verilmişti.
*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.