CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Mardin Belediyesi önünde açıklamalar...

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar:

1974 doğumluyum. Ahmet başkan ben doğduğumda CHP'den milletvekiliydi. Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da il başkanlığı yapıp, Beyoğlu Belediye Başkanı olmak istediği dönemlerde Ahmet Başkan, SHP'den iki dönem milletvekiliydi. 23 ve 24. dönemde Ahmet Başkan'ın ikinci döneminde bir aradaydık. Geçmişte kapatılan siyasi partilerden Meclis'te görevliydi. 50 yıldır partililer, Kürtler kendi iradelerini temsil etmek üzere her sandık önlerine konduğunda Ahmet Türk'ü seçiyorlar. Bu iradeyle inatlaşamaz.

Ahmet başkanımızın tecrübesi Devrim başkanımızın eğitimi ve gençliğiyle bu Mardin'e kayyumlu iki dönemden sonra bütün güçlüklere rağmen el vermeye, güç vermeye çalışırken, elinde iki dönem burayı tutup da kurutanlar, şunu düşünemediler. Biz Ahmet Başkanın yerine kayyum atandı, görevden alındı halk onu yeniden getirdi. Ey Recep Tayyip Erdoğan, bu akla devlet aklı diyorsanız bu ne devletin aklıdır? Her kimin aklı olursa olsun bu akıl kötü bir akıldır milletin vicdanında yoktur.

Bugün buraya genel sekreterimiz Sayın Sayek Böke, Diyarbakır Milletvekilimiz Sayın Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekilimiz sayın Türkan Elçi, il başkanımız Namık Duyan, parti meclisi üyelerimiz ve çok sayıda arkadaşımızla birlikte dayanışma için, Mardin'in iradesi karşısında olanlara karşı sizin iradenizi selamlamak için buraya geldik.

"İLLE DE EŞİTLİK, İLLE DE KARDEŞLİK, İLLE DE BARIŞ DEMEYE GELDİM"

Memleketim Manisa'da neredeyse yüzyıla yakın süredir Manisalılar kimi seçerlerse 80 yıldır o kişi belediye başkanı oluyor. Devlet Bey'in Osmaniyesi'nde Osmaniyeler belediye başkanını seçebiliyorlar. Tayyip Bey'in Rizesinde Rizelilerin dediği oluyor ama Ahmet Türk'ün Mardininde Mardinliler belediye başkanı seçiyorlar ve kayyum atıyorlar. Diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti'nde her Kürt kendini Manisalı, Osmaniyeli, Rizeliler kadar, eşit hissedene kadar demokrasi mücadelesi veriyoruz. İlle de eşitlik, ille de kardeşlik, ille de barış demeye geldim.

"AHMET TÜRK KAYYUM ATANACAK BELEDİYE DEĞİL"

Ahmet Türk ben doğmadan siyasette olan kişi. Diyaloğu, barışı, kardeşliği temsil eden, çatışma yerine barışı savunan hepimize bu konuda önderlik eden barış güvercinidir. Bugün sen kayyum atama meselesinde nereye atarsan ata, Hakkari'de de yanlış, Esenyurt'ta da, Halfeti'de de yanlış, Batman'da da yanlış. Be Allah'ın adamı! Devlet aklı devlet aklı diyorsun. Bütün Türkiye'ye kayyum atasan, buna hakkın olsa ki hiçbirine yok! Ahmet Türk denince duracaksın. Ahmet Türk kayyum atanacak belediye değil.