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        Haberler Gündem Güncel İşçi minibüsleri çarpıştı: 21 yaralı | Son dakika haberleri

        İşçi minibüsleri çarpıştı: 21 yaralı

        Ankara'nın Çubuk ilçesinde işçileri taşıyan iki minibüsün çarpışması sonucu 21 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 21:43 Güncelleme: 04.11.2024 - 21:43
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          Ankara'da Selami A. yönetimindeki minibüs, Çubuk-Ankara kara yolu Yenice Mahallesi kavşağında Ali M. idaresindeki 06 ECC 205 plakalı minibüsle çarpıştı.

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          İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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          Kazada, sürücülerle araçlardaki 19 kişi yaralandı.

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          Sağlık ekiplerince Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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