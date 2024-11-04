İşçi minibüsleri çarpıştı: 21 yaralı
Ankara'nın Çubuk ilçesinde işçileri taşıyan iki minibüsün çarpışması sonucu 21 kişi yaralandı
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Ankara'da Selami A. yönetimindeki minibüs, Çubuk-Ankara kara yolu Yenice Mahallesi kavşağında Ali M. idaresindeki 06 ECC 205 plakalı minibüsle çarpıştı.
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İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Kazada, sürücülerle araçlardaki 19 kişi yaralandı.
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Sağlık ekiplerince Ankara'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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