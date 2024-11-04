Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Vahşet kurbanı Şirin acısı! Yine önlük yerine gelinlik! | Son dakika haberleri

        Vahşet kurbanı Şirin acısı! Yine önlük yerine gelinlik!

        İstanbul'da korkunç bir cinayete kurban giden 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede ağıtlar yükselirken, küçük çocuğun tabutuna ve mezarına önlük yerine gelinlik bırakılması yine tepkilere neden oldu. Benzer tartışma Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesinin ardından da yaşanmıştı. Öte yandan küçük çocuğun son görüntüleri de ortaya çıktı

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 04.11.2024 - 15:55 Güncelleme: 04.11.2024 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vahşet kurbanı Şirin acısı! Yine önlük yerine gelinlik!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da, mezarlıkta kağıt toplayıcısı tarafından öldürülen Şirin Elmas Hanilçi’nin (6) cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

        DHA'nın haberine göre cenazede Hanilçi’nin tabutuna gelinlik ve papatyalar bırakıldı.

        KATİLİ TUTUKLANDI

        Şanlıurfa’da yaşarken 6 Şubat 2023’teki depremler sonrası İstanbul’a yerleşen Hanilçi ailesinin kızları Şirin, 31 Ekim'de kayboldu. Aramaların 2’nci gününde Şirin Elmas Hanilçi’nin Feriköy Mezarlığı’nda cansız bedeni bulundu. Şirin'i öldürdüğü belirlenip gözaltına alınan kağıt toplayıcısı Mustafa Örün ise tutuklandı.

        REKLAM

        Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Şirin Elmas Hanilçi’nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından karayoluyla Şanlıurfa’ya getirildi. Şirin Elmas Hanilçi için öğle vakti Asri Mezarlık’ta cenaze namazı kılındı. Tabutuna gelinlik ve papatya bırakılan Şirin, namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

        GELİNLİK TARTIŞMASI

        Öte yandan küçük çocuğun tabutu ile mezarına gelinlik bırakılması tartışmalara neden oldu. Diyarbakır'da, 8 yaşında katledilen Narin Güran'ın mezarına küçük yaşta olması nedeniyle ziyaretçiler tarafından gelinlik konulması da tartışmaya neden olmuştu. Bu eleştiriler sürerken Narin'in mezarını ziyaret eden bir vatandaş, gelinlikleri kaldırıp Narin'in mezarının üzerine okul önlüğü ve okul çantası koymuştu.

        Tartışma konusu olmuştu... Gelinlik yerine önlük!
        Haberi Görüntüle

        SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Türkiye'nin kanını donduran vahşette kayıp olarak aranırken cansız bedeni mezarlıkta bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin son görüntüleri de ortaya çıktı.

        Buna göre polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı. Alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu.

        Çalışmalar neticesinde, Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni bulundu. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarında Şirin'in kağıt toplayıcısı Mustafa Örün (49) ile mezarlığı girdiğini tespit etti. Gözaltına alınan Örün ifadesinde Şirin'i boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        ŞİRİN İLE GİDİP TEK BAŞINA DÖNDÜ

        Öte yandan Şirin Elmas Hanilçi'nin son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Şirin'in Mustafa Örün ile Feriköy Mezarlığı'na doğru yürüdükleri görülüyor. Bir süre sonra Örün'ün tek başına geri döndüğü görülüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        UEFA'dan Beşiktaş maçı için skandal karar!
        UEFA'dan Beşiktaş maçı için skandal karar!
        Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
        Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı
        Vahşet kurbanı Şirin acısı! Yine önlük yerine gelinlik!
        Vahşet kurbanı Şirin acısı! Yine önlük yerine gelinlik!
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Ekim ayı enflasyonu açıklandı
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Harç ve cezalara zam oranı belli oldu
        Dünyanın en büyük kitapçısı: TikTok
        Dünyanın en büyük kitapçısı: TikTok
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Sakatlık kabusu!
        Sakatlık kabusu!
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        İranlı kadın öğrenciden protesto
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        Mardin, Batman ve Halfeti'ye kayyum atandı
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        3 belediye kayyum atandı! Tepkiler geldi
        "Penaltı kararı yanlış"
        "Penaltı kararı yanlış"
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        1. Anadolu Opera ve Bale Festivali Şırnak’tan başlayacak
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Dış basında Jose Mourinho yankıları!
        Fiziksel dünyayı hisseden yapay zeka!
        Fiziksel dünyayı hisseden yapay zeka!
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Hakem ve VAR maçın önüne geçti"
        "Sandığınız gibi değil"
        "Sandığınız gibi değil"
        Soğuk ve kurak!
        Soğuk ve kurak!
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"
        "Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim"
        Habertürk Anasayfa