Vahşet kurbanı Şirin acısı! Yine önlük yerine gelinlik!
İstanbul'da korkunç bir cinayete kurban giden 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, Şanlıurfa'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede ağıtlar yükselirken, küçük çocuğun tabutuna ve mezarına önlük yerine gelinlik bırakılması yine tepkilere neden oldu. Benzer tartışma Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cenazesinin ardından da yaşanmıştı. Öte yandan küçük çocuğun son görüntüleri de ortaya çıktı
İstanbul'da, mezarlıkta kağıt toplayıcısı tarafından öldürülen Şirin Elmas Hanilçi’nin (6) cenazesi, memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.
DHA'nın haberine göre cenazede Hanilçi’nin tabutuna gelinlik ve papatyalar bırakıldı.
KATİLİ TUTUKLANDI
Şanlıurfa’da yaşarken 6 Şubat 2023’teki depremler sonrası İstanbul’a yerleşen Hanilçi ailesinin kızları Şirin, 31 Ekim'de kayboldu. Aramaların 2’nci gününde Şirin Elmas Hanilçi’nin Feriköy Mezarlığı’nda cansız bedeni bulundu. Şirin'i öldürdüğü belirlenip gözaltına alınan kağıt toplayıcısı Mustafa Örün ise tutuklandı.
Ölümü ile yakınlarını yasa boğan Şirin Elmas Hanilçi’nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından karayoluyla Şanlıurfa’ya getirildi. Şirin Elmas Hanilçi için öğle vakti Asri Mezarlık’ta cenaze namazı kılındı. Tabutuna gelinlik ve papatya bırakılan Şirin, namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.
GELİNLİK TARTIŞMASI
Öte yandan küçük çocuğun tabutu ile mezarına gelinlik bırakılması tartışmalara neden oldu. Diyarbakır'da, 8 yaşında katledilen Narin Güran'ın mezarına küçük yaşta olması nedeniyle ziyaretçiler tarafından gelinlik konulması da tartışmaya neden olmuştu. Bu eleştiriler sürerken Narin'in mezarını ziyaret eden bir vatandaş, gelinlikleri kaldırıp Narin'in mezarının üzerine okul önlüğü ve okul çantası koymuştu.
SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Türkiye'nin kanını donduran vahşette kayıp olarak aranırken cansız bedeni mezarlıkta bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'nin son görüntüleri de ortaya çıktı.
Buna göre polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek çalışma başlattı. Alınan bir ihbarla çalışma alanını daraltan polis ekipleri, Şişli Feriköy Mezarlığı ve çevresinde aramalarda bulundu.
Çalışmalar neticesinde, Feriköy Mezarlığı'nda Şirin Elmas Hanilçi'nin cansız bedeni bulundu. Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarında Şirin'in kağıt toplayıcısı Mustafa Örün (49) ile mezarlığı girdiğini tespit etti. Gözaltına alınan Örün ifadesinde Şirin'i boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
ŞİRİN İLE GİDİP TEK BAŞINA DÖNDÜ
Öte yandan Şirin Elmas Hanilçi'nin son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Şirin'in Mustafa Örün ile Feriköy Mezarlığı'na doğru yürüdükleri görülüyor. Bir süre sonra Örün'ün tek başına geri döndüğü görülüyor.