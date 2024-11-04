Fiziksel dünyayı hisseden yapay zeka!

Meta'dan dokunmayı hisseden robot geliştirmesi
Meta, dokunma algısı, el becerisi ve insan-robot etkileşimindeki ilerleme yoluyla somutlaşmış yapay zekayı geliştirmek için çalışmalara başladığını açıkladı. GelSight ve Güney Koreli Wonik Robotics ile iş birliği içinde dokunsal algıya sahip bir robot eli geliştirmeye odaklanan şirket, yapay zeka gelişimini farklı bir noktaya taşımayı hedefliyor. Bu gelişmeler, sağlık ve üretim gibi çeşitli sektörlerde makinelerin karmaşık becerileri yerine getirmesine yardımcı olabilir.
Yapay zekanın gelişim hızı, hayatımızdaki rolü ve robotik teknolojilerin büyümesi her aşamada bilim kurgu filmerine daha da fazla yaklaştığımızın sinyalini bize veriyor.
Geçtiğimiz haftalarda Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın “We, Robot” etkinliğinde geleceğin teknolojileri olarak karşımıza çıkan robotik gelişimlere Meta'dan 'hisli' bir cevap geldi.
Facebook ve Instagram'ın da çatı şirketi konumundaki, Elon Musk'ın en büyük rakipleri arasında görülen ve bir dönem kafes dövüşü tartışmalarına da girdiği Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta, robotik ve gelişmiş makine zekası (AMI) hedefleri doğrultusunda yeni araştırma bulgularını duyurdu. Bu yeniliklerin, robotların fiziksel dünyada daha insan benzeri dokunma ve beceri yeteneklerine sahip olmasını sağlamayı hedeflediği vurgulandı.
GÜNLÜK GÖREVLERİ YERİNE GETİRMEK İÇİN KRİTİK
Günlük görevleri yerine getirmek için çok önemli bir yetenek olan fiziksel dünyayı anlamak ve onunla etkileşim kurmak, insanlara doğal olarak gelir, ancak günümüzün AI sistemleri için bir gelişim olarak karşımıza çıkıyor.
Meta'nın açıklamasında, "Temel Yapay Zeka Araştırması (FAIR) ekibi, hem fiziksel hem de sanal alemlerde yardım sağlayarak, çevrelerini algılayabilen ve onlarla etkileşime girebilen ve insanlarla güvenli bir şekilde bir arada var olabilen robotik topluluğuyla somutlaşmış yapay zeka ajanlarının oluşturulmasını ilerletmek için çalışıyor. Bunun, gelişmiş makine zekasına () giden yolda kritik bir adım olduğuna inanıyoruz. Artık dokunma algısını, robot becerisini ve insan-robot etkileşimini geliştiren birkaç yeni araştırma eserini herkese açık olarak yayınlıyoruz" ifadelerine yer verildi.
İşte Meta'nın sunduğu yeni yapay zeka çözümleri...
STRATEJİK ORTAKLIKLAR VE GELECEK PLANLARI
Meta, dokunma algısı inovasyonlarını geliştirmek ve ticarileştirmek amacıyla GelSight Inc ve Wonik Robotics ile stratejik ortaklıklar kurduğunu duyurdu. GelSight Inc'in, Digit 360'ı üreteceği ve gelecek yıl satışa sunacağı açıklandı. Araştırma topluluğundan üyeler, Digit 360 için öneri çağrısına başvurarak erken erişim sağlayabilirler. Wonik Robotics ile olan ortaklık, Meta Digit Plexus'tan yararlanarak dokunma algılamalı yeni bir gelişmiş dexterous robot el yaratmayı hedefliyor. Wonik Robotics, Allegro Hand'in yeni neslini üretecek ve bu ürünün gelecek yıl piyasaya sürülmesi planlanıyor.
İNSAN-ROBOT İŞ BİRLİĞİ
Meta, insan-robot işbirliğinde planlama ve akıl yürütmeyi değerlendirmek için yeni bir standart çerçeve olan PARTNR Benchmark'ı da tanıttı. PARTNR, LLM tabanlı planlayıcılar gibi yerleşik modellerin, fiziksel dünyadaki kısıtlamalarla (zaman ve mekan gibi) nasıl işbirliği yaptığını değerlendirmek için tasarlandı. Bu kural belirleyici, insan-robot etkileşiminde ve işbirlikçi zekada ilerlemeleri teşvik etmeyi ve AI modellerini "ajanlardan" "ortaklara" dönüştürmeyi amaçlıyor.
Meta'nın dokunma algısı, robot dexterity ve insan-robot etkileşimi üzerine yaptığı bu yenilikler, robotların fiziksel dünyada daha insan benzeri yeteneklere sahip olmasını sağlamak için önemli adımlar olarak görülüyor. Bu araçlar ve ortaklıklar, robotik alanında ve AI teknolojisinin fiziksel dünyaya entegrasyonunda ilerlemeleri temsil ediyor.