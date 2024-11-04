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        Haberler Gündem 3. Sayfa Görüntüler 'pes artık' dedirtti! İstanbul Nişantaşı'da bıçaklı düello! | Son dakika haberleri

        Görüntüler 'pes artık' dedirtti! İstanbul Nişantaşı'da bıçaklı düello!

        İstanbul Nişantaşı'nda kaydedilen bir görüntü "bu kadarı da olmaz artık" dedirtti. Olayda iki kişinin bir parkta bıçakla birbirlerine saldırmaya çalıştığı görüldü. Düelloyu andıran görüntüler çevredekiler tarafından kaydedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 11:19 Güncelleme: 04.11.2024 - 11:19
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        İstanbul Nişantaşı'da bıçaklı düello!
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        Nişantaşı'nda bir parkta merdivenlerde karşı karşıya gelen iki kişi, ellerindeki bıçaklarla birbirine saldırmaya çalıştı. 'Düello'yu aratmayan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay, 31 Ekim Perşembe günü öğle saatlerinde Nişantaşı'nda bir parkta meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, iki kişi henüz bilinmeyen bir nedenle ellerine aldıkları bıçaklarla birbirine saldırmaya çalıştı.

        PARKTAKİLER TEPKİ GÖSTERDİ

        Çevredekilere aldırış etmeyen taraflar adeta düello gibi birbirine bıçak salladı. Parktakilerin tepki gösterdiği kişiler bir süre sonra ayrıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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