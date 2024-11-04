İşte ıhlamurun pek de bilinmeyen faydaları! Ihlamur sadece grip olduğunuzda aklınıza gelmesin!

İşte ıhlamurun pek de bilinmeyen faydaları! Ihlamur sadece grip olduğunuzda aklınıza gelmesin!

Ihlamurun faydaları özellikle soğukların başladığı ve salgınların ortaya çıktığı kış aylarında daha çok ortaya çıkar. Sağlığımıza birçok olumlu etkisi olan ıhlamurun faydalarına birlikte bakalım.

Ağaç formunda bulunan ve ılıman iklimde yetişen ıhlamur, güzel kokulu krem ​​renkli çiçeklere sahip hoş kokulu bir bitki türüdür. Uzun ömürlü ve 40 metreye kadar büyüyen bir ağaç olan ıhlamur, çeşitli sağlık sorunlarına karşı kullanılır. Ihlamurun çiçekleri ve yapraklarından elde edilen ıhlamur çayı ise rahatlatıcı ve sakinleştirici etkisiyle bilinerek, soğuk algınlığına iyi gelir. Ihlamur çayı, sıcak veya soğuk olarak tüketilebilir.

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REKLAM BİRÇOK VİTAMİN VE MİNERAL BARINDIRIYOR Ihlamur içerisinde birçok vitamin ve mineral barındırır. Sağlığa da birçok faydası bulunan ıhlamur bitkisinde şu vitaminler yer almaktadır: - A vitamini - B6 vitamini - C vitamini - P vitamini IHLAMURUN FAYDALARI 1. Sindirimi rahatlatır Ihlamur, zengin içeriği ile mide -bağırsak rahatsızlıklarının giderilmesine yardımcı olur. Böylece kabızlık, şişkinlik ve mide bölgesindeki kramplar gibi durumlarda ıhlamur çayı içmek size iyi gelecektir. Ihlamur, besinlerin sindirimi ve boşaltımının uygun hale gelmesi için uyarıcı ve canlandırıcı etki göstermektedir.

2. Gözleri temizler ve rahatlatır Ihlamurun yatıştırıcı etkisi, gözlerin rahatlaması açısında çok faydalıdır. Bunun için ıhlamur yapraklarını kaynatıp ılıdıktan sonra bu suya batırılmış pamukların kapalı olan gözlerin üzerine konulması yeterli olacaktır. Böylece gözlerimi rahatlatan ıhlamur, aynı zamanda göz kapakları kenarlarında oluşan bakteri veya çapakların da temizlenmesini sağlar. REKLAM 3. Uyku kalitesini artırır Ihlamur çayındaki bitki bileşikleri, kaliteli ve derin uyumanızı destekleyebilecek yatıştırıcı özellikler gösterebilir. Bu sayede uyuduktan sonra daha dinç ve dinlenmiş bir şekilde uyanabilirsiniz.

4. İdrar sökücü özelliği vardır Ihlamur ağacının iç kabuğu idrar söktürücü ve terletici etkilere sahip olduğu bilinir. Bu etkilere özellikle quercetin, kaempferol ve p-kumarik asidin kombinasyonun neden olduğu öne sürülmektedir. 5. Stres ve kaygıya iyi gelir Ihlamurun stresi ve endişeyi azaltabildiğini ve yüzyıllardır sakinleştirici olarak dünyanın birçok noktasında kullanıldığını gösterir. Ihlamur çayı ruh hali değişimlerini düzenlemeye yardımcı olur ve bazı durumlarda hormonal sağlık üzerinde olumlu bir etkisi olabilir. Sıcak bir kupa ıhlamur içenler hem bedeninde hem de zihninde genel bir rahatlama duygusu hissedebilir.

REKLAM 6. Kan basıncını düşürür Ihlamur çayı kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir. Ihlamur, kalp hastalığına çare olmasa da sinir sistemi üzerindeki sakinleştirici etkisiyle stresli zamanlarda kan basıncı seviyelerinin yükselmesini önlemeye yardımcı olur. Yine de ıhlamur çayının tansiyon ilaçlarının yerini almayacağı bilinmelidir. 7. Grip ve soğuk algınlığı semptomlarını azaltır Ihlamur öksürük, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı ve ateş gibi soğuk algınlığı veya grip semptomlarının azaltılmasına yardımcı olur. Ihlamur çayı ayrıca soğuk algınlığına veya gribe neden olan çeşitli maya ve bakteri türlerini önleyebilir.

8. İltihaplanmayı giderir Ihlamur, özellikle solunum yollarındaki iltihaplanmaları azaltır. Kan basıncının düşmesini sağlayan ıhlamur, böylece damarlardaki iltihaplanmaların da önüne geçer. Bu ise kılcal damarlardaki sıkışıklığı gidermesi ile bundan kaynaklanan baş ağrılarının da önüne geçer. Artrit denilen kemik iltihabı nedeniyle eklemlerinde sorunlar yaşayanlar için de ıhlamur faydalıdır. REKLAM 9. Enerji sağlar Gün içerisinde ev veya iş yerlerinde koşuşturma nedeniyle enerji ihtiyacı hissedenler için ıhlamur iyi bir alternatiftir. Vücudunuzun ihtiyacı olan enerjiyi ve vitamini ıhlamurdan alabilirsiniz. Bal ile birlikte tüketimi bu konuda daha faydalı olacaktır.

10. Mide, bağırsak ve sindirim şikayetlerine iyi gelir Eğer hazımsızlık kronik bir sorunsa, mide bulantısı, şişkinlik, kabızlık şikayetlerinde bir fincan ıhlamur çayı tahriş olmuş bir sindirim sistemini rahatlatmak için yardımcı olabilir. Ihlamur, antispazmodik kalitesinin mide kramplarını azaltmaya da yardımcı olabileceğini ve azalan iştahı artırabileceğini gösterir. Aşırı gaz sorunlarında sindirim sistemi sorunlarını gidermeye yardım edebilir.