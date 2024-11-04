ÜNLÜ RAPÇİNİN KIZIYLA TANIŞTI

Tüm bunların ardından Wanda Nara, bir hamle daha yaptı ve L-Gante'in önceki ilişkisinden dünyaya gelen kızı Jamaica ile tanıştı. Nara, ünlü rapçi ve küçük kızı ile çektirdiği bu fotoğrafı sosyal medya hesabından kalp emojisiyleyayımladı.