Wanda Nara, L-Gante'in kızı Jamaica ile tanıştı
Wanda Nara'dan Mauro Icardi'yi kızdıracak ikinci hamle... Nara, daha önce adının aşk dedikodularına karıştığı L-Gante ile cadılar bayramı partisinde buluştuktan sonra bu kez ünlü rapçinin kızıyla fotoğraf yayımladı
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Bir dargın bir barışık birliktelikleriyle sık sık gündem olan Mauro Icardi ile Wanda Nara, boşanmanın eşiğinden döndükten sonra aralarındaki sorunları geride bırakıp yeniden bir araya gelmişti.
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YENİ KRİZ
Kısa bir süre önce barışan Mauro Icardi ile Wanda Nara, birlikteliğinde yeni bir kriz patlak verdi.
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CADILAR BAYRAMI BULUŞMASI
Wanda Nara daha önce adının aşk dedikodularına karıştığı Arjantinli rapçi L-Gante ile birlikte cadılar bayramı partisine katıldı.
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TAKİP ETMEYİ BIRAKTI
Wanda Nara ile L-Gante'nin sosyal medyada hızla yayılan samimi görüntüleri sonrasında Mauro Icardi, Nara'yı sosyal medya hesabından takip etmeyi bıraktı.
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ÜNLÜ RAPÇİNİN KIZIYLA TANIŞTI
Tüm bunların ardından Wanda Nara, bir hamle daha yaptı ve L-Gante'in önceki ilişkisinden dünyaya gelen kızı Jamaica ile tanıştı. Nara, ünlü rapçi ve küçük kızı ile çektirdiği bu fotoğrafı sosyal medya hesabından kalp emojisiyleyayımladı.
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Buna karşın Wanda Nara, iki kızının babasını hâlâ sosyal medya platformunda takip etmeye devam ediyor.
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