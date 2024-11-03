Mourinho'dan sert sözler: Sistemin bir adı vardı: o da Atilla!

"EN BÜYÜK SKANDAL LEHİMİZE VERİLMEYEN PENALTI"

Rakibin penaltı kazandığı zaman gol ihtimalinin arttığını ve gole yaklaştığını dile getiren Mourinho, şunları söyledi:

"Bright’ı oyundan almak zorunda kaldım. Çünkü kendisinin sarı kartı vardı. Çünkü büyük Atilla bizim için büyük risk olurdu. Değişiklik yaparken de sahaya iyi oyuncular sürdük. Kahveci, Dzeko, Kostic, İsmail gibi iyi oyuncular sürdük sahaya maçı çevirebilmek için. Ama bana göre en büyük skandal maç içerisinde lehimize verilmeyen penaltı. Belirtmiş olduğum gibi yurt dışında çok fazla insan Türk ligini izlemiyor. Londra’da muhtemelen bir tek oğlum izliyordur Türkiye ligi maçlarını. Ama ben bu pozisyonu Instagrama koyacağım. Çok fazla olmasa da yaklaşık 5 milyondan fazla izleyecektir o pozisyonu ve Türkiye liginin ne olduğunu göreceklerdir."

Mourinho, bir gazetecinin bu kadro ile performansınızı 10 üzerinden kaç olarak değerlendirirsiniz sorusuna, 'Sıfır' yanıtını verdi.