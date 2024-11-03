Çorum'da 5 katlı binada patlama: 1 ölü, çok sayıda yaralı

Çorum'un Osmancık Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın 3'üncü katında patlama meydana geldi.

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Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

Patlama nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araç da zarar gördü.

Patlama sonrası bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, olay yeri trafiğe kapatıldı, bölgeye güvenlik şeridi çekildi. REKLAM

ÇEVREDEKİ BİNALAR TAHLİYE EDİLDİ Ayrıca çevredeki binalar tahliye edildi, bazı vatandaşlar evlerinden itfaiye merdiveni aracılığıyla çıkarıldı. 1 ÖLÜ, 23 YARALI Habertürk TV'ye bağlanan Vali Ali Çalgan, ilk belirlemelere göre, 5 katlı binanın üçüncü katında doğalgaz patlaması meydana geldiğini söyledi.

Çalgan, "Olayda bir vatandaşımız hayatını kaybetti. 16 yaralımız olduğunu tespit ettik. 3 yaralının durumu ağır. Yaralılar bölgedeki sağlık kuruluşlarına nakledildi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor." dedi. Valinin açıklamasının ardından Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da son duruma ilişkin açıklama geldi. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Çorum ili Ulukavak Mahallesi Osmancık Caddesi No: 114 sayılı Hilal Apartmanı isimli binada meydana gelen patlamada 1 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 23 vatandaşımızın yaralandığı Cumhuriyet Başsavcılığımızca patlamanın nedeni ve ihmali bulunan kişi ya da kişilerin tespiti için 3 Cumhuriyet Savcısı ile konusunda uzman 3 bilirkişi görevlendirilmiştir." PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA Ortalığın savaş alanına döndüğü patlama anına ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.