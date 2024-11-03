İran'dan İsrail'e: Ateşkesi kabul ederse vereceğimiz karşılık değişebilir

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısında konuştu.

İsrail'in bölgedeki saldırganlığına dikkati çeken Pezeşkiyan, ABD ile Avrupalı liderlerin, İran'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastına karşılık vermemesi halinde Gazze’de ateşkes ilan edeceklerine dair kendilerine söz verdiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

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"İlk başta hükümetimizin göreve başladığı ilk gün Heniyye'ye suikastla savaşı kışkırtmaya çalışan Siyonist rejimdi. Bazı ülkelerin tavsiyesi üzerine ateşkes sağlanması, masum kadın ve çocukların öldürülmesinin durdurulması umuduyla itidalli davranmamıza rağmen İsrail suçlarını yoğunlaştırdı."

REKLAM İran'ın İsrail'in saldırısına karşılık vereceğini yineleyen Pezeşkiyan, "Davranışlarını gözden geçirerek, ateşkesi kabul edip bölgenin mazlum ve masum insanlarını öldürmeye son verirlerse bu bizim yanıtımızın türünü ve şiddetini etkileyebilir." dedi. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.