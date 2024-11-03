Jennifer Lawrence kapı kapı dolaşıp Kamala Harris'e oy istedi

ABD başkanlık seçimi 5 Kasım'da yapılacak. Bugüne kadar Jennifer Lopez, Beyonce, Taylor Swift gibi pek çok ünlü isim tarafını belli edip destekledikleri başkan adayı Kamala Harris için oy istedi.

Jennifer Lawrence ise Kamala Harris'i desteklemek için yollara döküldü.

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İkinci çocuğuna hamile olan 34 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu, önceki gün Nevada'da yerel yetkililerle bir araya gelerek kapıları çaldı ve Kamala Harris'e oy istedi.

Güne kampanya saha ofisinde bir tanıtım toplantısıyla başlayan Jennifer Lawrence, burada Nevada Demokrat Bölge Organizasyon Direktörü Craig Bakerjian ve bir grup gönüllüyle buluştu. Daha sonra Lawrence ve ekibi, kampanyanın mesajını yaymak ve ABD'lileri oy vermeye teşvik etmek için şehirde dolaşarak kapıları çaldı.

Jennifer Lawrence daha sonra ekibiyle birlikte seçmenler, küçük işletme sahipleri ve yerel aktivistlerin de dâhil olduğu bazı konuklarla yuvarlak masa toplantısına katıldı.