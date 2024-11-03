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        Haberler Gündem Güncel Taksim'de 'Cadılar Bayramı' partisine gelen gençlere şok: Suç makinesi çiftin hedefi oldular | Son dakika haberleri

        Taksim'de 'Cadılar Bayramı' partisine gelen gençlere şok: Suç makinesi çiftin hedefi oldular

        İstanbul Taksim'deki bir gece kulübünde Cadılar Bayramı partisi düzenlendi. Partide dans eden 6 kişinin cep telefonu çalındı. Güvenlik kamera kayıtlarından belirlenen ve sevgili oldukları öğrenilen iki şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen çift çıkardıkları mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 14:37 Güncelleme: 03.11.2024 - 14:37
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        Taksim'de 'Cadılar Bayramı' partisine gelen gençlere şok: Suç makinesi çiftin hedefi oldular
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        Taksim'in Hüseyinağa Mahallesi'ndeki bir gece kulübünde 27 Ekim Pazar günü Cadılar Bayramı partisi düzenlendi.

        Partide saat 03.00 sıralarında 6 kişinin cep telefonu çalındı. Mağdurların şikayeti üzerine Beyoğlu Asayiş Büro ekipleri çalışma başlattı.

        DANS EDERKEN ÇALINDI

        Çalışmalar kapsamında kulübün güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, bir çiftin birbirine sarılarak dans ettiği sırada mağdurların cep telefonlarını yankesicilik yöntemiyle çaldığını tespit etti.

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        Devam eden çalışmalarda Beyoğlu Asayiş Büro polisleri, şüphelilerin 21 yaşındaki İremnur Ç. ve 23 yaşındaki Salih U. olduğunu belirlerdi.

        EVLERİNE OPERASYON DÜZENLENDİ

        Polis ekipleri, ardından şüpheli İremnur Ç'nin evine operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli genç kız gözaltına alınırken, evde herhangi bir suç unsuru bulunamadı.

        Salih U'nun evine baskın yapan polis, evde yapılan aramalara 4 adet cep telefonu, 5 farklı kişiye ait kimlik ve banka kartı, 10 gram uyuşturucu madde ve 1 adet kurşun ele geçirildi.

        Salih U. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

        YANKESİCİ ÇİFT TUTUKLANDI

        Emniyette ifadeleri alınan İremnur Ç'nin suç kaydı bulunmazken, Salih U.'nun 'yankesicilik' suçundan 1, 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan 3, 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçundan 2, 'taksirle yaralama' suçundan 1 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı. İşlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'yankesicilik' suçundan tutuklandı.

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        #Taksim
        #Cadılar Bayramı
        #hırsızlık
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