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        Haberler Gündem Güncel Elektrikli bisikletine otomobil çarptı! 28 gün sonra acı haber! | Son dakika haberleri

        Elektrikli bisikletine otomobil çarptı! 28 gün sonra acı haber!

        Balıkesir'de elektrikli bisikletine otomobil çarpan Avukat Şevval Fidan'dan 28 gün sonra kahreden haber geldi. Feci olayda Fidan, tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 11:58 Güncelleme: 03.11.2024 - 11:58
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        Genç avukattan acı haber!
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde elektrikli bisikletiyle gezerken otomobilin çarptığı Avukat Şevval Fidan (28), tedaviye alındığı hastanede 28 gün sonra hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Ferit Fidan’ın kızı olduğu öğrenilen Şevval Fidan, Bursa’da toprağa verildi.

        ACI HABER GELDİ

        Tatil yapmak için teyzesinin Balıkesir’in Ayvalık ilçesindeki evine giden Bursa Barosu avukatlarından Şevval Fidan, 4 Ekim günü elektrikli bisikletiyle gezerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fidan, hastaneye kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Fidan, 28 gün sonra 1 Kasım’da yaşam savaşını kaybetti,

        BURSA BAROSU'NDAN TAZİYE MESAJI

        Şevval Fidan'ın ölümünün ardından Bursa Barosu, taziye mesajı yayınladı. Mesajda, “Baromuz üyelerinden Şevval Fidan vefat etmiştir. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına sabır, meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.

        3 YIL ÖNCE AVUKATLIK RUHSATINI ALMIŞ

        Bursa Emniyet Müdür Yardımcısı Ferit Fidan’ın kızı olan, 2021 yılında avukatlık ruhsatını aldığı öğrenilen Şevval Fidan, dün Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, Özlüce Hacı Ömer Raca Cami'sinde kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        #haberler
        #Bursa
        #Şevval Fidan
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