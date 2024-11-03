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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında! İşte Mourinho'nun 11'i... - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında! İşte Mourinho'nun 11'i...

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanına konuk oluyor. Galatasaray'ın bay geçtiği haftayı kayıpsız atlatmak isteyen Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını bu maçta 5'e indirmeyi hedefliyor. İşte Jose Mourinho'nun Trabzonspor 11'i...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 03.11.2024 - 13:58 Güncelleme: 03.11.2024 - 13:58
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        • 1

          Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

          Ligde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 20 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

        • 2

          Samsunspor beraberliğinin ardından önce UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'la 1-1 berabere kalan Jose Mourinho'nun ekibi, ardından ligde Sipay Bodrum FK'yi 2-0'lık skorla geçmeyi başardı.

          Lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftayı kayıpsız atlatmak isteyen Fenerbahçe, zirveyle arasındaki puan farkını da 5'e indirmeyi hedefliyor.

        • 3

          FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

          Fenerbahçe'de 2 isim Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

          Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder ve Jayden Oosterwolde, takımı bu maçta yalnız bıraktı.

          Samsunspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle Hollanda'da ameliyat edilen Oosterwolde, uzun süre formasından uzak kalacak.

        • 4

          FRED DÖNDÜ

          Samsunspor karşısında gördüğü sarı kart sebebiyle Bodrum FK müsabakasında forma giyemeyen Brezilyalı futbolcu Fred'in, Trabzonspor karşısında formasına kavuşması bekleniyor.

          Bu sezon ligde 6, Avrupa'da da 5 maçta sahaya çıkan Fred, 3 gol atarken 3 de asist yaptı.

          Fred, geçen sezon Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydetmişti.

        • 5

          FENERBAHÇE TARAFTARI YOK

          Fenerbahçe taraftarı, Trabzonspor deplasmanında takımını destekleyemeyecek.

          Geçen sezon Fenerbahçe'nin 3-2 kazandığı karşılaşmanın ardından olaylar çıkmıştı.

          Trabzon İl Güvenlik Kurulu, ev sahibi ekibin talebi doğrultusunda karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarların alınmamasına karar verirken, müsabakada 3 bin 500 görevlinin yer alacağı belirtildi.

        • 6

          Fenerbahçe'nin Trabzonspor karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde:

        • 7

          Dominik Livakovic

        • 8

          Bright Osayi-Samuel

        • 9

          Rodrigo Becao (Çağlar Söyüncü)

        • 10

          Alexander Djiku

        • 11

          Filip Kostic

        • 12

          Sofyan Amrabat

        • 13

          Fred

        • 14

          Sebastian Szymanski

        • 15

          Dusan Tadic

        • 16

          Allan Saint-Maximin

        • 17

          Youssef En-Nesyri

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