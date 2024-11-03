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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Mustafa Denizli HT Spor'da yorumladı: Hakem dediğin mutlak hakimdir! - Trabzonspor Haberleri

        Mustafa Denizli HT Spor'da yorumladı: Hakem dediğin mutlak hakimdir!

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Türk futbolunun efsane isimlerinden Mustafa Denizli, HT Spor'da mücadeleyi değerlendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2024 - 22:48 Güncelleme: 03.11.2024 - 22:48
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        "Hakem dediğin mutlak hakimdir!"
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        Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u uzatmanın son dakikasında attığı golle 3-2 mağlup etti.

        Karşılaşmanın ardından HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli zorlu mücadeleyi yorumladı.

        İşte Denizli'nin sözleri:

        "İKİ TAKIMI DA KUTLAMAK LAZIM"

        "Kazandığı zaman teknik adamlar genellikle haklıdır. Bugün her iki takım kalecisine de ciddi manada iş düştü. Bu bakımdan baktığımız zaman her iki takımı ve Trabzonspor taraftarını da kutlamak lazım. Daha evvelden gördüğüm bir takım sahneleri burada görmedik. 5 tane gol oluyor 3 tanesini rakibi atıyor... Trabzonsor-Fenerbahçe maçlarının son 12 yılda inanılmaz bir rekabeti var. Esasında bu maçın içinde ne kadar hareketli, tempolu bir oyun oynandığı ortaya çıkıyor. Yaklaşık 3 dakikada bir şut atılmış. Oyun çok durdu manasız bu Türkiye'de inanılmaz bir şey."

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        "MAÇ TEMPOLU VE HEYECANLI GEÇTİ"

        "Rakip ceza sahasında birbirine yakın beklentiler. 1. yarıda ilk 15 dakikada şutu olmayan Fenerbahçe'nin yarım saatte 10 tane şutu 4 tane de isabetli şutu var. Burada Uğurcan'ın da müdahale ettiği toplar var. Livakovic nasıl ilk 15 dakikada müdahale ettiyse. İlk 15 ikinci 15 üçüncü 15'te eşitlik var. İlk yarıdaki istatistikler gösteriyor ki maç tempolu ve heyecanlı geçti. Bir an izleyici maçtan kopmadı. İki takıma da teşekkürler."

        PENALTI POZİSYONLARI

        "Büyük takım defansında görev yapan oyuncuların daha kontrollü olması lazım. En azından penaltıda şu vardır yani... Eğer bu hamleyi yapmazsan top mutlak ağlarla buluşacak ama burada pozisyonlar bu tarz pozisyonlar da değil. Hem Çağlar hem Djiku'nun pozisyonları... Birinci penaltıda yapacak bir şey yoktu yani penaltıları da konuştuk. İkinci penaltı çok riskli bir penaltıydı esasında. İkinci penaltı olduğu zaman Fenerbahçe üç tane oyuncu değiştirdi. Bu şu demektir: Ben geriye düşüyorum. Bu değişiklikleri yaparken Mourinho "Bu maçı çevirmem için bunu yapmam lazım." diye düşündü."

        "HAKEM SAHANIN MUTLAK HAKİMİDİR"

        "İki tane tartışmalı dediğim Türkiye ligleri için tartışmalı pozisyon... Ya bu inanılır bir şey değil. İki tane penaltı kararında hakemin etrafını çeviren oyuncuları gördünüz değil mi? Hakem zavallı pozisyonda sanki ya... Oranın mutlak hakimi hakem tek karar verici insan orda bunlardan çekiniyor. Hakeme gelince verdiği penaltı ya da tartışmalı pozisyonlara geldiği zaman. Bu iki pozisyonu da hakemin süzmesi zor. O pozisyonlar hakemin kendinden emin olması için yeterli pozisyon değil. Dolasıyla VAR orada devreye giriyor ama neticede baktığımız zaman penaltı."

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