Mustafa Denizli HT Spor'da yorumladı: Hakem dediğin mutlak hakimdir!

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u uzatmanın son dakikasında attığı golle 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından HT Spor yorumcusu Mustafa Denizli zorlu mücadeleyi yorumladı.

İşte Denizli'nin sözleri:

"Kazandığı zaman teknik adamlar genellikle haklıdır. Bugün her iki takım kalecisine de ciddi manada iş düştü. Bu bakımdan baktığımız zaman her iki takımı ve Trabzonspor taraftarını da kutlamak lazım. Daha evvelden gördüğüm bir takım sahneleri burada görmedik. 5 tane gol oluyor 3 tanesini rakibi atıyor... Trabzonsor-Fenerbahçe maçlarının son 12 yılda inanılmaz bir rekabeti var. Esasında bu maçın içinde ne kadar hareketli, tempolu bir oyun oynandığı ortaya çıkıyor. Yaklaşık 3 dakikada bir şut atılmış. Oyun çok durdu manasız bu Türkiye'de inanılmaz bir şey."

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📺 Köşe Vuruşu



🎙️ Mustafa Denizli: Bugün her iki takım kalecisine ve defanslarına ciddi manada iş düştü. pic.twitter.com/17yf7dlPuK — HT Spor (@HTSpor) November 3, 2024

"MAÇ TEMPOLU VE HEYECANLI GEÇTİ"

"Rakip ceza sahasında birbirine yakın beklentiler. 1. yarıda ilk 15 dakikada şutu olmayan Fenerbahçe'nin yarım saatte 10 tane şutu 4 tane de isabetli şutu var. Burada Uğurcan'ın da müdahale ettiği toplar var. Livakovic nasıl ilk 15 dakikada müdahale ettiyse. İlk 15 ikinci 15 üçüncü 15'te eşitlik var. İlk yarıdaki istatistikler gösteriyor ki maç tempolu ve heyecanlı geçti. Bir an izleyici maçtan kopmadı. İki takıma da teşekkürler."

📺 Köşe Vuruşu



🎙️ Mustafa Denizli: İlk yarıdaki istatistikler gösteriyor ki maç tempolu ve heyecanlı geçti. Bir an izleyici maçtan kopmadı. İki takıma da teşekkürler. pic.twitter.com/3yNo8MIyHl — HT Spor (@HTSpor) November 3, 2024

PENALTI POZİSYONLARI

"Büyük takım defansında görev yapan oyuncuların daha kontrollü olması lazım. En azından penaltıda şu vardır yani... Eğer bu hamleyi yapmazsan top mutlak ağlarla buluşacak ama burada pozisyonlar bu tarz pozisyonlar da değil. Hem Çağlar hem Djiku'nun pozisyonları... Birinci penaltıda yapacak bir şey yoktu yani penaltıları da konuştuk. İkinci penaltı çok riskli bir penaltıydı esasında. İkinci penaltı olduğu zaman Fenerbahçe üç tane oyuncu değiştirdi. Bu şu demektir: Ben geriye düşüyorum. Bu değişiklikleri yaparken Mourinho "Bu maçı çevirmem için bunu yapmam lazım." diye düşündü."