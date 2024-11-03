Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Sivas'ta parçalanmış bebek cesedi bulundu | Son dakika haberleri

        Sivas'ta parçalanmış bebek cesedi bulundu

        Sivas'ta, Yukarı Tekke Mezarlığı yakınında parçalanmış bebek cesedi bulundu. Yeni doğduğu tahmin edilen bebeğin bazı uzuvlarının olmadığı tespit edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 13:14 Güncelleme: 03.11.2024 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Parçalanmış bebek cesedi bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Sivas'ta kan donduran bir olay yaşandı.

        Kılavuz Mahallesi Tekkeönü Sokak'ta saat 08.00 sıralarında uçurumda parçalanmış bebek cesedi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yeni doğduğu tahmin edilen bebeğin cesedi, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu.

        Bebeğin bazı uzuvlarının olmadığı tespit edildi.

        Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sivas
        #BEBEK CESEDİ
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        Araç kiralama şirketlerine Maliye denetimi
        Araç kiralama şirketlerine Maliye denetimi
        Genç avukattan acı haber!
        Genç avukattan acı haber!
        S&P'den asgari ücret yorumu
        S&P'den asgari ücret yorumu
        Yasemin'i vahşice katleden eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Yasemin'i vahşice katleden eşinin ifadesi ortaya çıktı
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Pastanede kadın cinayeti! Son kurban Fahriye oldu!
        Pastanede kadın cinayeti! Son kurban Fahriye oldu!
        Kemerburgaz kararı Okan Buruk’ta!
        Kemerburgaz kararı Okan Buruk’ta!
        Şirin Elmas cinayetinde yeni ayrıntılar
        Şirin Elmas cinayetinde yeni ayrıntılar
        "Tehlike çanları çalıyor"
        "Tehlike çanları çalıyor"
        Nakliyeciyi öldürüp salona gömdüler! Gölge eşkalle katilleri buldular
        Nakliyeciyi öldürüp salona gömdüler! Gölge eşkalle katilleri buldular
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        Trump'tan Harris'e suçlama: Ben barışın adayıyım
        Trump'tan Harris'e suçlama: Ben barışın adayıyım
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        Mavi kuşak ülkeleri: Neden uzun yaşıyorlar?
        Mavi kuşak ülkeleri: Neden uzun yaşıyorlar?
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        Erotik film furyasının sonucu
        Erotik film furyasının sonucu
        Gandalf mı Dumbledore mu?
        Gandalf mı Dumbledore mu?
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Habertürk Anasayfa