Sivas'ta parçalanmış bebek cesedi bulundu
Sivas'ta, Yukarı Tekke Mezarlığı yakınında parçalanmış bebek cesedi bulundu. Yeni doğduğu tahmin edilen bebeğin bazı uzuvlarının olmadığı tespit edildi.
Sivas'ta kan donduran bir olay yaşandı.
Kılavuz Mahallesi Tekkeönü Sokak'ta saat 08.00 sıralarında uçurumda parçalanmış bebek cesedi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yeni doğduğu tahmin edilen bebeğin cesedi, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu.
Bebeğin bazı uzuvlarının olmadığı tespit edildi.
Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.