Trabzonspor: 2 - Fenerbahçe: 3 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi ağırladı. Papara Park'taki mücadeleyi 3-2 Fenerbahçe kazandı.

Sarı-lacivertliler 42. dakikada Fred'in attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Trabzonspor Simon Banza'nın penaltıdan attığı gollerle maçta 8 dakikada 2-1 öne geçti. 75. dakikada Edin Dzeko skoru 2-2'ye getirdi. Dev maçta son sözü Fenerbahçe söyledi. 90+12'de Amrabat maçın skorunu belirleyen golü kaydetti: 3-2.

67. DAKİKA | Trabzonspor, Simon Banza'nın golü ile maçta öne geçti. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Simon Banza, yaptığı vuruşla kaleci Dominik Livakovic ve topu ayrı köşelere göndererek topu ağlarla buluşturuyor. Böylece Simon Banza, kendisinin ve takımının maçtaki ikinci golünü atan isim oldu.

59. DAKİKA | Trabzonspor, Simon Banza'nın golü ile maçta eşitliği yakaladı. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Simon Banza, yaptığı vuruşla kaleci Dominik Livakovic ve topu ayrı köşelere göndererek meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başardı.

42. DAKİKA | Fenerbahçe, Fred'in golü ile maçta öne geçti. Youssef En-Nesyri'nin sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Fred, altıpas önünden gelişine yaptığı düzgün vuruşla topu Uğurcan Çakır'ın sağından ağlarla buluşturmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor 12 puanda kalırken Fenerbahçe puanını 23 yaptı.Süper Lig'de bir sonraki hafta Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise evinde Sivasspor'u ağırlayacak.

Pozisyonun ardından oyuna sağlık ekipleri dahil oldu ve iki oyuncuya da tedavi yapıldı. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Oğuzhan Çakır, Trabzonspor lehine penaltı noktasını gösterdi.

Sarı-lacivertli takımın geçen hafta Sipay Bodrumspor'u 2-0 yendiği karşılaşmanın 11'ine göre 5 oyuncu değişikliği yapıldı. Dzeko, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Becao, Kostic'in yerine Fred, Tadic, Szymanski, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü forma giydi.

VAR hakemi Atilla Karaoğlan'ın 64. dakikada Oğuzhan Çakır'ı pozisyonu izlemeye davet etti ve pozisyonu inceleyen Çakır penaltı noktasını gösterdi.

Maçın 60. dakikasında ceza alanında topla buluşan Simon Banza, Çağlar Söyüncü ile girdiği mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi.

Samsunspor karşısında gördüğü sarı kart sebebiyle Bodrum FK müsabakasında forma giyemeyen Brezilyalı futbolcu Fred ile geçen hafta dinlendirilen Tadic ve Szymanski 11'de tekrar yer buldu. Sol bekte Kostic'in yerine Mert Müldür'ü tercih eden Mourinho, savunmada da Becao'nun yerine Çağlar Söyüncü'ye görev verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı içinden vuruşunda, kaleci Livakovic üzerine doğru gelen topu yatarak kontrol etti.

5. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanı içinde Ozan Tufan'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla üsten auta gitti.

11. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, Banza ile hava topuna yükselen Osayi-Samuel'in ters vuruşunda, kaleci Livakovic sağ üst köşesine gelen topu güçlükle çıkardı.

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13. dakikada Nwakaeme'nin soldan pasında topla sağ çaprazda buluşan Visca'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

17. dakikada Amrabat'ın sağdan ortasında, kaleci Uğurcan Çakır top Çağlar Söyüncü'ye gelmeden tehlikeyi önledi.

22. dakikada Fred'in ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

24. dakikada Tadic'in pasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki En-Nesyri'nin şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak tehlikeyi önledi.

36. dakikada Çağlar Söyüncü'nün hatalı pasında sol çaprazda kaleci Livakovic ile karşı karşıya kalan Ozan Tufan'ın içeriye çıkardığı topu son anda Çağlar uzaklaştırdı.

37. dakikada Visca'nın soldan ortasında ceza alanı içinde Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Livakovic topu kornere çıkardı.

42. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Hızlı gelişen konuk takımın atağında sol çizgiden ceza alanına doğru ilerleyen En-Nesyri'nin yerden pasında yakın mesafeden Fred, meşin yuvarlağı dokunarak filelere gönderdi: 0-1

45. dakikada Saint-Maximin'in ceza alanı dışı sol çaprazından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sol köşesine gelen topu uzaklaştırdı.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.

48. dakikada Saint-Maximin'in şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu uzaklaştırmayı başardı.

49. dakikada Saint-Maximin'in pasında Szymanski'nin vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi.

54. dakikada Visca'nın soldan ortasında, topa müdahale etmeye çalışan Djiku'nun ayağı Okay Yokuşlu'nun ayağına geldi. Hakem Oğuzhan Çakır, önce Okay Yokuşlu'nun şutunda aut kararı verdi. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen Çakır, penaltı kararı verdi.

59. dakikada Banza, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Livakovic'in solundan filelere göndererek eşitliği sağladı: 1-1

61. dakikada bu kez Çağlar Söyüncü ile ceza alanı içinde girdiği ikili mücadelede Banza, kendini yerde buldu. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada tekrar penaltı noktasının gerisine geçen Banza, topu kaleci Livakovic'in ters köşesinden yine filelere yolladı: 2-1

75. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. İrfan Can Kahveci'nin pasında arka direkte altıpas içinde Dzeko, topu filelere göndererek eşitliği sağladı: 2-2

83. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan ortasında ceza alanı içinde Çağlar Söyüncü ile Banza'nın pozisyonunda sarı-lacivertli oyuncular, Banza'nın topa elle müdahale ettiğini itiraz etti. Pozisyonun kontrolünün ardından devam kararı verildi.

90+12. dakikada Kostic'in soldan yerden ortasında, yakın mesafeden Amrabat'ın şutunda savunmaya da çarpan top filelerle buluştu: 2-3

Fenerbahçe karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.