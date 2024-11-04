Son dakika: Meteoroloji'den 2 bölge için yağmur 2 bölge için rüzgar uyarısı - 4 Kasım Hava Durumu | Son dakika haberleri

Son dakika: Meteoroloji'den 2 bölge için yağmur 2 bölge için rüzgar uyarısı - 4 Kasım Hava Durumu | Son dakika haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Hatay, Samsun, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Rize, Artvin, Bitlis, Van ve Hakkari'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

İstanbul Kısmen Güneşli 16° Ankara Güneşli 12° İzmir Güneşli 20° Antalya Kısmen Güneşli 25° Trabzon Bulutlu 13° Bursa Güneşli 13° Adana Güneşli 26° Diyarbakır Kısmen Güneşli 18° Gaziantep Güneşli 19° Ağrı Parçalı bulutlu 11°

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Hava sıcaklıklarının; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

REKLAM Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Kıyı Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. İLLERE GÖRE HAVA DURUMU MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor. EDİRNE °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 16°C Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C Parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 16°C Parçalı bulutlu EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu DENİZLİ °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu REKLAM İZMİR °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Hatay çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. ADANA °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 22°C Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MERSİN °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 13°C Parçalı ve az bulutlu REKLAM KONYA °C, 15°C Parçalı ve az bulutlu NEVŞEHİR °C, 10°C Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. BOLU °C, 10°C

Parçalı bulutlu DÜZCE °C, 14°C Parçalı bulutlu SİNOP °C, 15°C Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 13°C Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Rize ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

REKLAM AMASYA °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu ARTVİN °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı SAMSUN °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı TRABZON °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu KARS °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu MALATYA °C, 15°C Parçalı bulutlu VAN °C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı REKLAM GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu GAZİANTEP °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu SİİRT °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı ŞANLIURFA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı