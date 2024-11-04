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        Haberler Dünya Donald Trump 2020 seçimlerine ilişkin konuştu: "Beyaz Saray'dan ayrılmamalıydım" | Dış Haberler

        Donald Trump 2020 seçimlerine ilişkin konuştu: "Beyaz Saray'dan ayrılmamalıydım"

        Cumuhriyetçilerin adayı olarak ABD başkanlık seçimlerinde yarışan eski ABD Başkanı Trump, seçime çok az bir süre kala seçim mitinginde yaptığı konuşmada 2020 seçimlerine değindi. O dönem Beyaz Saray'dan ayrılmaması gerektiğini söyleyen Trump, "Ayrıldığım gün ülke tarihinin en güvenli sınırına sahiptik. Ayrılmamalıydım, yani dürüst olmak gerekirse, o kadar iyi iş çıkardık ki, o kadar harika bir şey yaşadık ki..." dedi ve sözlerini hemen sonlandırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 08:36 Güncelleme: 04.11.2024 - 08:36
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        "Beyaz Saray'dan ayrılmamalıydım"
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        Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin yeniden başkan adayı olan Donald Trump, başkanlık seçimine çok az bir zaman kala yaptığı şakayla karışık yaptığı açıklamada, 2020'deki seçim yenilgisinden sonra Beyaz Saray'dan asla ayrılmaması gerektiğini söyledi.

        Seçim için kritik öneme sahip Pensilvanya'nın Lititz eyaletindeki seçim mitinginde konuşan Trump, Demokratları 'şeytani' olarak tanımladı ve 2020 seçimlerine ilişkin hayal kırıklıklarını paylaştı.

        Trump, "Ayrıldığım gün ülke tarihinin en güvenli sınırına sahiptik. Ayrılmamalıydım, yani dürüst olmak gerekirse, o kadar iyi iş çıkardık ki, o kadar harika bir şey yaşadık ki..." dedi ve sözlerini hemen sonlandırdı.

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        Trump'ın bu ifadeleri, 2020'deki seçim yenilgisini nasıl kabul etmediğini ve ne düşündüğünü yansıtıyordu. 2020 seçimlerine ilişkin konuşmaya başlayınca kendini durduramayan Trump, yine seçimin hileli olduğunu iddia etti.

        Trump mitingde ayrıca bir dizi son ankete, özellikle de Iowa'da yapılan ve kendisini Iowa eyaletinde Harris'in dört puan gerisine koyan Des Moines Register anketine tepki gösterdi.

        Trump, "Iowa'daki bu kişiye yaptığınız gibi gerçekten zarar veriyorsunuz. Buna baskılama denir. Ve aslında yasadışı olmalı." ifadelerini kullandı.

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        #Donald Trump
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