Trabzonspor-Fenerbahçe maçı yazar yorumları

"TEK SUÇLU AVCI MIYDI?"

Cemal Ersen: Son zamanlarda izlediğimiz en ilginç maç oldu. Futbolu ve mücadelesi dışında hakem kararları, VAR müdahaleleri ile öne çıkan bir doksan dakikaya tanıklık ettik. Trabzonspor adına var oluş savaşı idi. Rakibin kimliğinden çok ligin bu aşamasından sonra yarışa ne denli karakter koyacağı önemliydi. Son saniyede teslim oldu. Geriye düştükten sonra Video Asistan Hakemi odasının uyarısıyla gelen iki penaltı kararı ve golüne kimsenin sözü olamaz. Genç hakem bu pozisyonlarda kararsız kaldı, Riva’nın uyarılarıyla doğruyu buldu. Taraftar ise sahada başarılı sonuçlar bekliyor. Sürece bakarsak başkanın hedefi, geleceğe dönük dertsiz bir kulüp yapısı. Ancak isabetsiz transferin ve saha sonuçlarının izaha ihtiyacı var. Soru; kim sorumlu, kim mutlu? Tek suçlu sınırsız talepleri karşılanan Abdullah Avcı mı? [Milliyet]