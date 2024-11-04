Deniz Baysal: Nefes aldıran hikâyelerin peşindeyim

SHOW TV'nin ilgi gören yeni dizilerinden O3 Medya yapımı dizisi 'Kalpazan', bu akşam 3'üncü bölümü yayınlanacak.

'Kalpazan' dizisinin kadrosunda; Timuçin Esen (Adem), Çağlar Ertuğrul (Kartal), Şükran Ovalı (Canan), Deniz Baysal (Ayşe), Sarp Akkaya (Tarık), Deniz Hamzaoğlu (Bulgary Bayram), İlker Kızmaz (Sinan), Çağla Naz Kargı (Naz), İlker Yağız Selçuk (Arda) ve Ali Seçkiner Alıcı (İrfan) ve Osman Alkaş (Orhan) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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'Kalpazan'da 'Ayşe' karakterine hayat veren Deniz Baysal, Habertürk'e diziyle ilgili görüşlerini; "İzleyicilere birçok duyguyu yansıtan bir hikâye sunuyoruz" sözleriyle ifade etti. "HİKÂYENİN DERİNLİĞİ MERAKIMI ARTIRDI" * Senaryoda sizi etkileyen şey neydi? Anlatım dili ve olay örgüsü beni çok etkiledi. Özellikle ilk bölümlerde 'Ayşe' karakterinin gelişimi, hikâyenin derinliği merakımı artırdı. Ana hikâye ve bu hikâyenin nereye gideceği beni gerçekten heyecanlandırdı. Senaristlerimize ve bu hikâyeye inanan yapım şirketimize, kanalımıza da teşekkür ederim. "İyi ki" dediğim bir projenin içerisindeyim.

"BAZEN SENARYONUN İYİ OLMASI YETMİYOR" * 'Kalpazan' ilk bölümü itibarı ile dikkat çeken ve kitlesini oluşturan bir dizi oldu. Dizinin genelinde izleyicileri cezbeden neler var sizce? İzleyicilere özellikle hangi duyguları yansıttığını düşünüyorsunuz? İzleyicilere birçok duyguyu yansıtan bir hikâye sunuyoruz. Gerilim, merak ve empati gibi duygular, izleyicinin bağ kurmasını sağlıyor. Bazen senaryonun iyi olması yetmiyor. Okuduğumuz projeleri izlendiğimizde de aynı etkiyi yaratması gerekiyor. Yönetmenlerimizin oyuncu kadromuzun ve kamera arkası ekibimizin bu senaryonun hakkını verip daha da zenginleştirdiğini düşünüyorum.

REKLAM * Canlandırdığınız 'Ayşe' karakteri nasıl biri? 'Ayşe', istisnasız her kadın gibi manipülasyonlara maruz kalmış, bu yükleri üzerinden atmaya çalışan bir karakter. Erkek egemen bir meslekte var olma mücadelesi veriyor ve geçmişinde yaşadığı karanlık bir olay nedeniyle polis olmaya karar vermiş. Önümüzdeki bölümlerde izleyicimiz de öğrenecek. "ÇEKİMLER ÇOK KONFORLU GEÇİYOR" * 'Kalpazan' güçlü bir oyuncu kadrosundan oluşuyor... Kadroyu nasıl buluyorsunuz, çekimler nasıl geçiyor, düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Kadromuzdaki her oyuncuyu ayrı ayrı beğeniyorum. Herkesin karakterine tam olarak oturması, seyir zevkini kat kat artırıyor. Çekimler çok konforlu geçiyor; ekip içindeki fikir paylaşımları da oldukça rahat.

* Çağlar Ertuğrul ile daha önce de partner olarak izleyici karşısına çıkmıştınız ve iyi bir uyum yakalamıştınız... Yıllar sonra farklı bir projede yeniden Çağlar Ertuğrul ile izleyiciyle buluştunuz. Eski rol arkadaşınızla yeniden çalışmak nasıl bir şey? Çağlar ile yeniden çalışmak büyük bir konfor. Bambaşka bir hikâyede bambaşka karakterlerle yeni keşifler yapmak çok keyifli. Aramızdaki uyum ve önceki deneyimlerimiz, set ortamını daha da iyi hale getiriyor. REKLAM "NEFES ALDIRAN HİKÂYELERİN PEŞİNDEYİM" * Elbette yeni projeler için teklifler geliyor anlaşmalar sağlanıyor ama siz nasıl hikâyelerin peşinden gidiyorsunuz, sizin projelerdeki kriterleriniz neler?

Açıkçası, nefes aldıran ve çeşitlilik sunan hikâyelerin peşindeyim. Tam da bu yüzden 'Kalpazan'... İzleyicilere gerçek duygular yaşatacak projeler beni her zaman çekiyor. Bunların dışında yapım yönetmen kanal ve oyuncu kadrosu çok önemli tabii ki. "HER ZAMAN EN İYİSİNİ YAPMAK İSTİYORUM" * Sizi ne motive eder? Beni artık yaşamın kendisi motive ediyor. Tek bir fırsatımız var ve bu nedenle insanların önce kendilerini motive etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yaşadığımız bu dönemde evet bu biraz zor olabilir ama kendim ve sevdiklerim için her zaman en iyisini yapmak istiyorum.

"YENİ YÜZLERE AÇIK OLMALIYIZ" * Peki son olarak oyunculuk yapmak size ne hissettiriyor? Malum oyuncular arasında rekabet büyük... Oyuncu olmak isteyen çok fazla insan var. Hayalimdeki mesleği yapıyorum bu çok büyük bir şans. Bana özgür hissettiriyor kendimi. Rekabet yerine, yeni yeteneklere ve yüzlere daha açık olmamız gerektiğine inanıyorum. 'Kalpazan'ın 3'üncü bölümü, bu akşam saat 20.00’de izleyiciyle buluşacak.