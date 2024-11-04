Konya'da olay, Karatay ilçesi İsmil Mahallesi Akyel Yaylası’nda meydana geldi. Murat Ulaşan (27), geçen yıl önce boşandığı Bahriye Kalaycı’nın (25) yaşadığı eve gitti.

GENÇ KADINI DEFALARCA BIÇAKLADI

Murat Ulaşan, burada çıkan tartışmada önce defalarca Kalaycı’yı, ardından da kendini bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.