Beşiktaş'ta sakatlık kabusu!
Beşiktaş'ta maç trafiğinin artmasıyla birlikte sakatlıkların da artması teknik heyetin işini daha da zorlaştırdı.
- 1
Beşiktaş, sezon başında şanssız bir sakatlık geçiren ve sezonu büyük ölçüde kapatan Necip Uysal dışında ilk önemli sakatlık 26 Eylül'de oynanan Ajax maçında Musrati ile gelmişti.
- 2
Libyalı futbolcu, sonrasında oynanan Kayserispor, Eintracht Frankfurt ve Gaziantep FK maçlarında forma giyemedi.
- 3
Beşiktaş'ta 3 Ekim'de oynanan Eintracht Frankfurt maçında ise Ersin Destanoğlu sakatlanırken Gaziantep FK ve Konyaspor maçlarında oynayamadı.
-
- 4
Siyah-beyazlıların 7 Ekim'de Gaziantep FK ile oynadığı maçın ilk yarısında sakatlanan ve oyundan çıkan Gabriel Paulista da uzun süredir takımdan ayrı durumda.
- 5
Dün takımla çalışmalara dönen Paulista, Konyaspor, Lyon, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemedi.
- 6
Milli arada Kosova Milli Takımı'nın 15 Ekim'de Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile oynanan maçta sakatlanan Milot Rashica da adale sakatlığı yaşayan isimlerden birisi oldu.
-
- 7
Rashica, Konyaspor, Lyon, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarını kaçırdı.
- 8
Beşiktaş'ta son olarak dün oynanan Kasımpaşa maçında ilk yarıda adalesinde ağrı hisseden Ciro Immobile oyuna devam edemedi.
- 9
Adalesinden sakatlanan Immobile, Avrupa Ligi'ndeki Malmö ve Süper Lig'deki Başakşehir maçında forma giyemeyecek.
-
- 10
Beşiktaş'ta yoğun fikstürün başlamasının ardından önemli isimlerin yaşadıkları bu sakatlıklar teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve ekibi tarafından da mercek altına alındı.