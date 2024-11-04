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        Soğuk ve kurak!

        Türkiye, kasım ayının başlamasıyla birlikte soğuk havanın etkisi altına girdi. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel ise yağmur hasretinin bu hafta da süreceğini kaydetti. Öztel, "Rusya-Kırım-Karadeniz-Gürcistan rotasını takip eden bir soğuk havanın içine girdik, fakat yağışların neredeyse hepsi Doğu Karadeniz'e ve sınırların dışında Gürcistan çevresine yağarken ülkemizde sonbahar kuraklığı devam edecek" ifadelerini kullandı

        Giriş: 04.11.2024 - 11:56 Güncelleme: 04.11.2024 - 11:56
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        Soğuk ve kurak!
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        Türkiye’nin geniş topraklarında yağmur hasreti bu hafta da sürüyor. Rusya-Kırım-Karadeniz-Gürcistan rotasını takip eden bir soğuk havanın içine girdik, fakat yağışların neredeyse hepsi Doğu Karadeniz’e ve sınırların dışında Gürcistan çevresine yağarken ülkemizde sonbahar kuraklığı devam edecek.

        Bu hafta Marmara’da güneşli geçerken İstanbul’da gündüz 16°C, gece 10°C hava sıcaklığı kaydediliyor. İstanbul’da ciddi bir hava kalitesi sorunu var, Bursa, Ankara, Manisa ve İzmir de farklı değil. Bugünlerde öksürük/nefes darlığı gibi sağlık sorunlarımız artıyor, yüksek basınç altında yaşadığımız için hava kirliliğine maruz kalıyoruz.

        Fotoğraf: İHA

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        Bu durum 9-10 Kasım tarihinden itibaren değişebilir, ufukta en azından Marmara, Karadeniz ve kısmen İç Anadolu için gelecek hafta yağmurlar görünüyor. Daha kapalı havalara, bulutluluğa ve ıslak havalara 1 hafta kaldı. İstanbul’un ekim ayında neredeyse hiç yağmur toplayamadığını düşünürsek, kasım ayında beklenen her yağmurun değeri artıyor.

        5 Kasım Salı günü Doğu Karadeniz sahillerinde yağmur, 1500 metreden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışı görülür ancak yağış alan yerler çok sınırlı kalacak. Bayburt, Gümüşhane ve Ardahan gibi 2-3 merkezde bu geceden itibaren bir miktar yeni kar görebiliriz.

        Bu kısıtlı yağışın dışında Türkiye genelinde özellikle çarşamba gününden itibaren gökyüzü güneşli olacak. 6-10 Kasım tarihleri ülke genelinde güneşli geçecek, 10-11 Kasım yani okulların ara tatile gireceği günlerde Marmara Bölgesi soğuk ve yağışlı günler geçirebilir.

        Fotoğraf: İHA

        Güneyde ise hava soğudu, yağmur beklentisi bir hafta daha erteleniyor. İzmir, Muğla, Antalya, Mersin, Adana, Antakya haftayı güneşli geçirecek. Bu kesimde hava sıcaklıkları 22 ila 26°C arasında, hava güneş altında yaz tadı vermeye devam ediyor.

        Karadeniz’de de 2 gün kıyılar soğuk rüzgarla kış havası yaşarken, Orta ve Doğu Karadeniz açıklarında fırtına var. Kuzey-kuzeydoğu yönlerden bu kuvvetli rüzgar gemileri ve balıkçı teknelerini olumsuz etkileyebilir.

        2024 sonbaharının en önemli özelliği bugüne kadar kurak geçmesi oldu, sıcaklıklar ortalamalarda ve biraz altında seyrederken biraz da yağmur toplayabilmek isterdik. Yine de 10 Kasım ile birlikte daha bereketli günler başlayabilir, bu sırada suyu hızla azalan büyük şehirlerde su tasarrufu yapmakta büyük fayda var.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

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