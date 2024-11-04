Otomotiv pazarı 1 milyon adede koşuyor

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 oranında azaldı 947 bin 166 adet olarak gerçekleşti.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, yılın ilk 10 ayında, otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 0.2 oranında artarak 750 bin 935 adet, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 6.3 azalarak 196 bin 231 adet oldu.

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Ekim ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2023 yılı Ekim ayına göre yüzde 4 azalarak 97 bin 274 adet oldu.

Ekim'de otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.4 azalarak 75 bin 662 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 15.2 artarak 21 bin 612 adet oldu. REKLAM Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ekim ayı ortalama satışlara göre ise yüzde 40.1 arttı. PAZARIN YARISINDAN FAZLASI C SEGMENT Otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde, ilk 10 ayda pazarın yüzde 86,3’ünü vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 415 bin 671 adetle yüzde 55.4 pay, B segmenti otomobiller 228 bin 142 adetle yüzde 30.4 pay aldı.

Ocak-Ekim dönemindeki otomobil pazarı gövde tiplerine göre analiz edildiğinde ise, en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (yüzde 56.2 pay) oldu. SUV otomobilleri, yüzde 25.8 pay ile Sedan, yüzde 16.8 pay ve ile H/B otomobiller takip etti. ELEKTRİKLİ VE HİBRİT ARTIYOR, DİZEL VE BENZİNLİ DÜŞÜYOR Otomobil pazarı motor tipine göre incelendiğinde ise benzinli otomobil satışları 471 bin 900 adetle yüzde 62.8 pay, hibrit otomobil satışları 126 bin 977 adetle yüzde 16.9 pay, dizel otomobil satışları 77 bin 113 adetle yüzde 10.3 pay, elektrikli otomobil satışları 69 bin 744 adetle yüzde 9.3 pay ve otogazlı otomobil satışları 5 bin 201 adetle yüzde 0.7 pay aldı.

REKLAM Bu dönemde, 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 76.4 artarak otomobil satışlarından yüzde 7.6 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 23.3 azalarak yüzde 1.7 pay aldı. Ocak-Ekim döneminde, elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 43 arttı. Hibrit otomobil satışları da bu dönemde yüzde 58 oranında yükseldi. Bu artışlara karşın, dizel otomobil satışları 1 yılda yüzde 30, benzinli otomobil satışları da yüzde 6'ya yakın düştü. Ocak-Ekim döneminde Togg'un 20 bin 140 adetlik satış rakamına ulaşması da dikkat çekti. Böylece, Togg T10X'in satışları geçen yılı geride bırakmış oldu.

Togg, satışa çıktığı ilk yıl olan 2023'te 19 bin 583 adetlik satış rakamı elde etmişti.