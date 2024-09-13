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        Haberler Gündem Narin son dakika haberi: Tartışma konusu olmuştu... Gelinlik yerine önlük!

        Tartışma konusu olmuştu... Gelinlik yerine önlük!

        Diyarbakır'da, 8 yaşında katledilen Narin Güran'ın mezarına küçük yaşta olması nedeniyle ziyaretçiler tarafından gelinlik konulması tartışmaya neden olmuştu. Bu eleştirilerin sürerken Narin'in mezarını ziyaret eden bir vatandaş, gelinlikleri kaldırıp Narin'in mezarının üzerine okul önlüğü ve okul çantası koydu. O anlar kameraya da yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 14:59 Güncelleme: 13.09.2024 - 15:03
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        Tartışma konusu olmuştu... Gelinlik yerine önlük!
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        Türkiye'nin yüreğini yakan Narin Güran'ın (8) Diyarbakır'da, evine 1.5 kilometre uzaklıkta cansız bedeninin bulunmasının ardından düzenlenen cenaze töreninde tabutunun üzerine gelinlik konuldu.

        "NARİN OKUL ÇAĞINDAYDI"

        Törenin ardından toprağa verilen Narin'in mezarının üzerine de bırakılan gelinlikler, "Narin daha okul çağındaydı, bu gelinlik çocuk gelin gerçeğini hatırlatıyor" yorumlarına neden oldu.

        MEZARINA GELİNLİK BIRAKILMIŞTI

        Ezgi Mola, Bergüzar Korel, Özge Ulusoy ve Giray Altınok gibi sanat camiasından ünlüler de tepkilerini sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yurdun birçok yerinden Narin'in mezarını ziyarete gelenler dualar ederken, kimi vatandaşlar da mezarının üzerine gelinlik bıraktı.

        OKUL ÖNLÜĞÜ VE OKUL ÇANTASI BIRAKTI

        Gelinlik tartışması sürerken önemli bir gelişme yaşandı. Narin'in mezarını ziyaret eden bir kişi gelinlikleri kaldırarak mezarının üzerine okul önlüğü ve okul çantası bıraktı.

        O ANLAR KAMERAYA DA YANSIDI

        O anlar, kabir ziyaretinde bulunanların cep telefonunun kamerasına da yansıdı ve sosyal medyada birçok kişi tarafından da paylaşıldı.

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