Peyk grubunun kurucu üyesi, solisti İrfan Alış'tan acı haber geldi. Alış, 53 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber, Peyk grubunun sosyal medya hesabından "İrfan'ımızı bu sabah kaybettik" notuyla duyuruldu.

Irfanimizi bu sabah kaybettik — Peyk (@peyk_band) November 5, 2024

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"ÇOK İNSANA DOKUNDUN"

Oyuncu ve Büyük Ev Ablukada grubunun solisti Bartu Küçükçağlayan, "İrfan ağabey… Denizden çıkıp bana sarıldın en son seni gördüğümde. 'Oh' dedim 'Ağabey, ne güzel serin ve ıslaksın' ayak üstü bana defansif dizaynı övdün yine. 'Bunları bizim birbirimize söylememiz gerek' dedin 'Sadece yaptığımız iyi şeyleri değil kötüleri de söylememiz gerek' dedin. Ben seninle hep karşılaştım ağabey hep konuştun benimle sesini sözünü esirgemedin. Senin sesini ilk kez bir şarkıda duyduğum gece öyle mutsuzdum ki yerleri yumrukladıydım. Bundan sonra yazamayacağın şarkılarda seçeceğin kelimelerin bir kısmını ben emanet alıyorum ağabey. Buna izin vereceğini biliyorum. Umarım senin kadar gerçek şarkılar yazan insanlarla karşılaşabilirim bir daha. Çok insana dokundun çünkü. Senin yazdığın gibi her devrin alemi ayrı ağabey. Seni çok seviyorum. İyi ki karşılaştık. Sesin sözün bize emanet. Seni kaybetmeyeceğim İrfan ağabey" sözleriyle Alış'a veda etti.

REKLAM irfan abi… denizden çıkıp bana sarıldın en son seni gördüğümde. “oh” dedim “abi ne güzel serin ve ıslaksın” ayak üstü bana defansif dizayn’ı övdün yine. “bunları bizim birbirimize söylememiz gerek”dedin “sadece yaptığımuz iyi şeyleri değil kötüleri de söylememiz gerek” dedin.… https://t.co/IBWrkPeA4R — bartu küçükçağlayan (@bartu_k) November 5, 2024 Hazal Kaya da üzüntüsünü "Çok üzgünüm çok... Başımız sağ olsun" sözleriyle ifade etti. Peker Açıkalın ise "Yine, güzel bir insan... Peyk grubunun kurucusu ve solisti, İrfan Alış, çok gençtin ve rahmetli oldun. Işıklar içinde uyu" mesajını yayımladı. Teoman da daha önce İrfan Alış ile çektirdiği bu fotoğrafı yayımlayıp, "Peyk İrfan gitti" ifadelerini kullandı. Peyk'in kariyeri, 'Hamiyet' adlı müzikale dönüştürülmüştü.