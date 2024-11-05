Giovanni van Bronckhorst: Bize bir transfer dönemi daha lazım

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında sahasında İsveç ekibi Malmö'yü ağırlayacak temsilcimiz Beşiktaş'ta, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst açıklamalarda bulundu.

REKLAM advertisement1 İşte Hollandalı çalıştırıcının açıklamalarından satır başları: Dördüncü maçımızı oynayacağız. Lyon deplasmanında kazanmak çok önemliydi. Bu şekilde devam etmeliyiz. İçeride oynuyoruz, içerideki tüm maçları kazanmak istiyoruz. Yarın için o yüzden önemli bir maç olacak. Özellikle cumartesi gününden sonra bir reaksiyon vermek istiyoruz. "SİSTEM DEĞİŞTİRMEYECEĞİM" Sistem değiştirmeyeceğim. Ciro yok, Milot ve Paulista takımdan ayrılardı. Ama biz olan oyuncularla oynayacağız. Yarın en iyi tercihimiz ne olacak göreceğiz. Mustafa ve Semih bizim için iyi seçenekler. Rafa, Lyon maçının son bölümünde bu bölgelerde oynadı. Oyuncuların rahat olduğu yerde oynamasına dikkat ediyoruz. Rafa, 10 numarada kendisini rahat hissediyor. Bizim için gerekirse ekstra bir opsiyon ama orta sahada daha tehlikeli kendisi. REKLAM

"İLK 11'E BAKACAĞIZ" Kendisi döndü, bugün antrenmandaydı, pazar da idmana çıktı. İlk 11 konusuna yarın bakacağız. Başlayabilirim, bizim için çok önemli bir oyuncu. Bunu düşünmek için zaman var önümüzde. Kendisi döndüğü için mutluyum. Milot da aynı şekilde. Yavaş yavaş oyuncularımız geri dönüyor. Daha fazla opsiyonumuz olacak. "HER MAÇIN AYRI HİKAYESİ VAR" Her maçın ayrı bir hikayesi vardır. Mağlubiyet ya da kayıplarda analiz ediyoruz. Üzücü skorlar sonrası bunları yapıyoruz. Son bir ay özelinde sakatlıklar yaşadık, değiştirmemiz gereken oyuncular oldu. Ama benim aklımda her zaman son maç olur. Kasımpaşa benim için çok üzücüydü. Galatasaray maçından da farklıydı. Yarın Avrupa Ligi oynuyoruz. Avrupa Ligi'nde son maçta iyi bir galibiyet aldık. Yolumuza devam etmek istiyoruz. Kasımpaşa maçı özelinde çok konuştuk. Önemli olan normal oyunumuzu geri dönmek. Kendi oyunumuzla herkesi yenebiliriz. En önemlisi yarın ilk dakikadan itibaren galip gelme isteğini göstermemiz. Bunların hepsini konuştuk.

"28 OYUNCU DEĞİŞTİ" Çok işimiz olduğunu geldiğinden beri biliyordum. 28 oyuncu sirkülasyonu oldu. Yeni bir kadro kurmamız gerekiyordu, bunun için gerekli mevkileri tespit etmemiz gerekiyordu. Savunmaya transfer yaptık mesela. Bu işler kolay değildir. Doğru yerleri tespit etmeniz gerekiyor, finansal konular var. REKLAM "BİR TRANSFER DÖNEMİ DAHA LAZIM" Forvet konusuna gelince, elimizde Mustafa, Semih ve Ciro var. İhtiyaç olursa Rafa'yı da burada kullanabiliriz. Transfer döneminde iyi iş yaptık. Ama hala hazır değiliz. Bir transfer dönemi daha gerekiyor. Herkes alternatif ister. Ciro şu anda müsait değil ama Mustafa ve Semih oynayabilir. Keşke daha fazlasını yapabilseydik, birçok etken bizi sınırlandırdı. Kış transfer döneminden sonra elimizdeki kadronun daha güçlü olmasını umuyoruz. Herkesin istediği bu.

"HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK" 3 maçta 3 puan, tabii ki daha fazlasını almaya çalışırsınız. 3 iyi takımla karşılaştık, 2 maçı deplasmanda oynadık. Ajax maçında iyi oynamadık. Frankfurt maçında iyi oynadık ama kaybettik. Lyon'a karşı iyi bir rakibe karşı oynadık ve önemli bir 3 puan aldık. Devamı için gidebiliriz. Hedefimiz gruptan çıkmak, bu yoldayız. Yarın da bizim için büyük bir adım olacak. Saha avantajımız olacak. Maccabi maçımız ne yazık ki iç sahada değil ama elimizden geldiğinde savaşacağız gruplardan sonraki aşamalara geçmek için. "NDOUR-GEDSON İYİ İŞLEDİ" Kararlar almak zorundasınız. Musrati sakattı, sakatlıktan döndü. Ndour - Gedson iyi işliyordu ve böyle devam ettim. Bu, Musrati'nin 11'e dönmeyeceği anlamına gelmiyor. Sakatlanmadan önce iyi maçlar oynadı. Bu seneye de iyi başladı. Takımımız gelişim gösteriyor. Kasımpaşa maçındaki ilk 11, yarınla aynı olacak diye bir şey yok. Kadro, 11'ler değişebiliyor. Bizler her zaman analiz yapıyoruz. Bu konu sadece Musrati için değil herkes için geçerli.

"SAKATLIKLARA DİKKAT ETMEMİZ GEREKİYOR" En önemli konu, oyuncularımıza dikkat etmemiz. Milot, milli takımdan sakat döndü. Paulista, bir pozisyonda atağı engellemek isterken sakatlandı. Ciro, daha önce de olan bir yerde sorun yaşadı. Milli aradan sonra dönecektir. Necip, bağ sakatlığı yaşıyor. Tüm oyuncuları her gün gözetliyoruz. Sakatlık yaşandı ve bitti gibi değil, arkasında nasıl bir hikaye olduğuna bakıyoruz. En ufacık sorunları bile dikkat etmemiz gerekiyor. Tüm ekibimiz bu enerji ve dikkat gösteriyor.