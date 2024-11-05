Trump'ın yardımcı adayı J.D. Vance nasıl bir kampanya süreci yürüttü?

ABD Başkanlık Seçimleri'nde kampanya dönemi sona erdi, karar gününe gelindi. Cumhuriyetçi Başkan adayı Donald Trump ve Demokrat Başkan adayı Kamala Harris'in yarışında bir diğer yarışanlar ise Başkan Yardımcısı adayları. Trump'ın yardımcısı 39 yaşındaki Ohio Senatörü J.D. Vance. Harris'in yardımcısı ise 60 yaşındaki Minnesota Valisi Tim Walz.

Senatör JD Vance, Temmuz ayında Trump'ın yardımcısı olarak kampanyaya katıldığından bu yana Trump ile birlikte Beyaz Saray'ı kazanacaklarına dair sonsuz bir güven besliyor. Ancak yarışın son günlerinde, seçim zaferinden sonra nasıl bir yol haritaları oalcakları konusunda fazla konuşmadıklarını kabul etti.

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"Trump ve ben batıl inançlara sahibiz" Cumartesi gecesi kampanya uçağında verdiği bir röportajda Vance, "Trump da ben de o kadar batıl inançlara sahibiz ki seçimden sonra ne olacağına dair pek konuşmak istemiyoruz. Ben işimi sadece Başkan için fazladan bir el olarak görüyorum" dedi. Ancak Vance, Beyaz Saray yarışını kazanmaları halinde göçmenlik, üretim ve teknoloji politikaları konusunda etkili bir ses olmak istediğini söyledi. REKLAM Vance ikinci bir Trump yönetiminin neye benzeyebileceği konusunda Trump'ın ilk döneminden daha itidalli bir yaklaşım içinde. Trump'ın Cumhuriyetçi Parti üzerindeki sağlam hakimiyetinin, Kongre ile ilk döneminde yaşadığı türden mücadelelerle karşılaşma olasılığını azalttığını düşündüğünü söyleyen Vance, "Kongre ve Başkan'ın 2017 ve 2018'de olduğu gibi anlaşmazlığa düşmesi beni şaşırtır. Partinin lideri olduğu konusunda geniş bir kabul var ve bence kamu politikaları söz konusu olduğunda çok daha fazla birlik olacak" diyor.

"Ukrayna'ya desteğe kesin olarak karşı" ABD'nin Ukrayna'ya yardım etmesine şiddetle karşı çıkan Vance, Trump'ın olası ikinci dönemindeki öncelikleri arasında göç ve sınır güvenliğine ilişkin kararnameler, enerji düzenlemelerinin kolaylaştırılması ve "Ukrayna ve Rusya'da işlerin yoluna girmesi için güçlü bir çaba" olacağını söyledi. Vance, salıncak eyaletler arasında en büyük seçim ödülü olan Pennsylvania'da 17 etkinlikle ilk sırada yer alırken, onu Michigan'da 14, Kuzey Carolina'da 13, Wisconsin'de 10 ve Arizona'da 10 etkinlik izledi. Kampanyanın takibine göre, 44 kampanya bağış toplantısına ev sahipliği yaptı ve gazeteler, dergiler, podcast'ler, radyo istasyonları ve yerel ve ulusal televizyon programlarıyla 149 röportaja katıldı.

Vance, 2024 Başkanlık Seçimleri kampanyası sürecinde beklenmedik çıkışların çoğunda ön planda ve merkezde yer aldı. Bazı ana hikaye çizgilerini kendisi yönlendirdi. "Çocuksuz kedi kadınlara" yönelik açıklamaları nedeniyle çığ gibi büyüyen bir eleştiri yağmuruyla karşı karşıya kaldı. Bu tartışmanın ardından Vance, Demokratlar için kısa sürede yakın tarihin en sevilmeyen Başkan Yardımcısı adaylarından biri haline geldi. REKLAM Vance, geriye dönüp bakıldığında bu eleştiri yağmurunun bir nimet olabileceğini söyledi. FiveThirtyEight'in ulusal anketler ortalamasına göre, Amerikalıların büyük bir çoğunluğu hala ondan hoşlanmıyor, ancak bu oran son iki ayda düşerken, onu seven seçmenlerin oranı istikrarlı bir şekilde arttı.

Vance, "Her zaman yeteneklerimden birinin yüksek baskı durumlarında oldukça iyi performans göstermem olduğunu düşünmüşümdür. Bence bu beni kesinlikle keskinleştirdi ve gerektiği kadar agresif olma konusunda biraz daha istekli olmamı sağladı" diyor. Vance'in geçmişi Ohio senatörü JD Vance 1984'te James David Bowman adıyla Middletown - Ohio'da İskoç-İrlanda kökenli işçi sınıfı bir aileden geliyor. Babası küçükken aileyi terk eden, annesi ise uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden Vance altı yaşındayken üvey babası tarafından evlat edinildi ve onun soyadı olarak Hamel'i aldı.

Annesi birkaç yıl sonra üvey babasından ayrılınca, anneannesi ve dedesi tarafından büyütüldü.