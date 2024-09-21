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İşte en çok tercih edilen jean modelleri

Mükemmel jean'i bulduğunuzda ondan ayrılmak, alarmla yataktan kalkmak kadar zor! Ama herkese uygun bir model var mutlaka! Peki nasıl bulacağız? İşte moda dünyasının en popüler kot pantolon kesimleri!

Giriş: 21.09.2024 - 08:00 Güncelleme: 21.09.2024 - 08:00
Bilge Tunçer
Haberler Stil İşte en çok tercih edilen jean modelleri

Vücut tipime uygun, giydiğimde kendimi rahat hissettiğim, belime oturan, boyu tam bana göre olan bir kot pantolon diğer adıyla 'jean' bulduğumda gardırobumda başka bir parçaya gerek duymak anlamsız geliyor bazen.

Elimde çok seçenek de olsa düşünmeden sabah aynı pantolonu giyip duruyorum, ta ki yırtılana kadar!

En iyi jean zaten tekrar tekrar giymek isteyeceğiniz, her giydiğinizde daha da güzelleşenler değil mi?

Bir kere kot pantolonun en büyük avantajlarından biri, hemen hemen her parçayla kolayca kombinlenebilmesi.

Tişört ve spor ayakkabıyla birlikte günlük bir görünüm oluştururken, şık bir bluz ve topuklu ayakkabıyla davete katılabilirim.

Ancak o kadar çok farklı kesim, renk, paça tipi mevcut ki, 'mükemmel' olanı bulmak kolay değil.

Deneme kabinlerinde geçirilen saatlerin ardından 'aranan pantolon' nihayet bulunsa da, birkaç yıkamaya şeklinin bozulmayacağının da garantisi yok!

Peki şu sıralar moda dünyasının en çok tercih edilen jean modelleri, kalıpları ve paça kesimleri neler?

SKINNY JEANS (DAR KESİM)

Skinny jean'ler, vücudu tamamen saran ve dizden bileğe kadar daralan modeller. Daha ince ve uzun bacaklara sahipseniz bu model tam size göre! Zaten oldukça zamansız, hem spor ayakkabılarla hem de topuklu ayakkabılarla kombinlenebilir.

STRAIGHT JEANS (DÜZ KESİM)

Kalçadan bileğe kadar düz bir hat çizen bu model, jean modasının en klasik kesimlerinden. Hemen her vücut tipine uyum sağlayan straight jean'ler, günlük ve şık kombinler için uygun bir seçim. Özellikle sade bir stil arıyorsanız, dolabınızda mutlaka bir düz kesim jean olmalı. Bir de straight fit ne o zaman derseniz, o da ne çok dar ne de çok bol kesime sahip.

WIDE LEG JEANS (BOL PAÇA)

Bacak boyunca geniş bir kesime sahip olan wide leg jean'ler, son yıllarda trend olan modellerden biri. Hem şık hem de bohem bir tarz yaratmasıyla sık sık çeşitli markalarda bu kesim pantolonlar görebilirsiniz. Yüksek belli olması sayesinde bacak boyunu uzun gösterir ve genellikle platform ayakkabılarla kombinlenir.

CROPPED JEANS (KISA PAÇA)

Bileklerin biraz üstünde biten cropped jean'ler tercih edilen modellerden. Hem şık hem de sportif kombinlere uygun olan kısa paça pantolonlar, bot, sandalet ya da loafer gibi ayakkabılarla kombinlenebilir.

BOOTCUT JEANS

Bu model, kalçadan dize kadar daralıyor ve dizden sonra hafif bir genişleme gösteriyor. Daha dengeli ve uzun bir silüet yaratmak isteyenler için ideal. Özellikle topuklu botlarla muhteşem bir uyum yakalar. Eğer kum saati vücut tipine sahipseniz, bootcut jean'lere bakabilirsiniz.

FLARE JEANS (İSPANYOL PAÇA)

Flare jean'ler, 70'lerin etkisini günümüze taşıyor. Dizden itibaren genişleyerek yerlere kadar uzanan bu kesim her daim popüler aslında. Platform topuklularla ya da botlarla birleştirildiğinde ayakkabıyı gizleyerek bacak boyunu uzatan İspanyol paça pantolonlar oldukça zamansız...

MOM JEANS

Yüksek belli ve bol kesim olan mom jean'ler, 90'lar modasının geri dönüşüyle birlikte tekrar popüler oldu. Günlük ve rahat kombinler için ideal olan mom jean'ler, spor ayakkabılar ve tişörtlerle kombinlenebilir.

BOYFRIEND JEANS

Bol ve rahat kesimiyle öne çıkan boyfriend jean'ler, salaş bir görünümün anahtarı. Belki de jean modelleri arasında en konforlu olanı diyebiliriz. Paçaları kıvırarak giyebileceğiniz bu model, sportif ve rahat bir tarz oluşturuyor.

BALLOON JEANS (BALON KESİM)

Üst kısmı geniş ve bol olan, dizlerden sonra bileklere doğru daralan modelin ismi her şeyi anlatıyor. Kalça ve bacaklarında daha fazla hacim isteyenler için seçenek olabilir. Geniş kazaklar ya da kısa üstlerle kombinlenebilir.

CARGO JEANS (KARGO KESİM)

Büyük cepleriyle dikkat çeken, genellikle bol kesimli ve rahat bir model kargo pantolon… Daha spor bir görünüm arayanlar için uygun diyebiliriz. Yaz aylarında sıkça gördüğümüz bol cepli kargo pantolonları, salaş ve rahat üstlerle, spor ayakkabılarla tercih edebilirsiniz.

CIGARETTE JEANS

Boru paça pantolon da diyebiliriz bu modele aslında. Çünkü dizlerden aşağıya kadar düz inen, dar kesim bir model. İnce bacakları vurgulamak isteyenler için uygun. Dahası bacakları uzun gösterme gücüne de sahip! Genellikle şık bir kombin oluşturur, topuklu ayakkabılarla tercih edildiğinde zarif bir görünüm sunabilir.

BARREL JEANS (FIÇI KESİM)

Bu model ise kalçadan dizlere kadar bol ve rahat bir kesime sahip olup, dizlerden aşağıya doğru hafifçe daralır. Aslında tam anlamıyla fıçıya benzer. Son zamanlarda moda dergilerinde, influencer'larda ya da çeşitli markalarda bu kesimi görmeye başladık.

TÜRKİYE'DE HANGİ JEAN TİPİ TERCİH EDİLİYOR?

Peki Türkiye'e hangi jean tipleri tercih ediliyor? Areda Piar'ın Türkiye genelinde 1.100 kişiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre en çok tercih edilen jean tipi yüzde 26,1 ile regular jean. İkinci sırada yüzde 23,3 ile slim-fit jean yer alıyor. Üçüncü sırada ise yüzde 19,8 ile skinny jean var.

PAÇA KESİMLERİNDE: DÜZ, BORU VE TAPERED VAR!

Paça kesimlerine baktığımızda, en şık bulunan model yüzde 36,7 ile straight cut (düz kesim) olduğu görülüyor. İkinci sırada yüzde 30,8 ile dizden aşağıya doğru hafif genişleyen bootcut yer alıyor. Üçüncü sırada ise yüzde 16,5 ile diz altından daralan tapered paça modeller tercih ediliyor. Diğer paça modelleri ise yüzde 9,6 ile İspanyol, yüzde 6,3 ile palazzo. Ancak bu kesimlerin hem erkekleri hem de kadınları kapsadığını belirtmekte fayda var. Zira regular jean, genellikle erkek giyiminde öne çıkan bir terim.

BENİM TERCİHİM...

Her vücut tipine, her bedene uyan model bulmak bir avuç kum tanesini saymaya çalışmak gibi bana göre... Kesime gelecek olursak; düz kesim, boru paça pantolondan yana tercihim ama elbette katı kurallarım yok! Ne giymeyeceğim konusundaysa fikrim kesin: Düşük bel pantolon...

Düşük bel pantolon defterini 2000'li yıllarda kapadığımızı düşünsem de son yıllarda Bella Hadid, Emily Ratajkowski gibi ünlülerle hayatımıza girmeye çalışan bu trendi kesinlikle desteklemiyorum!

*Görseller Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

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Kasım 2023'te yayımlanan elektrikli araç tebliğine şarj edilebilir (plug-in) hibrit araçlar da dahil edildi. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, şarj edilebilir hibrit araç ithal etmek için, 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulması ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmesi şartları aranacak. Avrupa'nın en büyük ticari araç fuarı olan IAA Transportation 2024, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlendi. Peki fuarda neler dikkat çekti? Elektrikli kamyonların da görücüye çıktığı fuardan detaylar neler? HT Mikrofon'da Helin Genç sordu, Habertürk Otomotiv Editörü Yiğitcan Yıldız yanıtladı.
Kayalıpınar'da kraliyet ailesi üyelerinin mühürleri bulundu
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde yer alan ve eski adı 'Samuha' olan Hitit şehri  Kayalıpınar'daki kazılarda prenslere, başkatiplere, katiplere ve kaya tapınağı beylerine ait 50'nin üzerinde mühür baskısı ortaya çıkarıldı
'Vehbi Koç Vakfı 16 yıllık çalışmanın eseri'
Vehbi Koç Vakfı’nın 55. kuruluş yıldönümü vesilesiyle başlattığı podcast serisi 'Vehbi Koç Vakfı Sohbetleri'nin ikinci konuğu Koç Holding Şeref Başkanı ve Vehbi Koç Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Rahmi M. Koç oldu. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk özel vakfı olan Vehbi Koç Vakfı’nın kuruluş sürecini aktaran Rahmi M. Koç, koleksiyonerlik tutkusunun başlangıcını, çocukluk anılarını ve dünya endüstriyel mirasının değerli örneklerini barındıran müzelerinin doğuş hikayesini anlattı. Koç, "Osmanlı’dan kalan vakıflar Türkiye’de hâlâ mevcuttu, ancak yeni bir yapı oluşturmak gerekiyordu. Bunun için 16 yıl boyunca çalışıldı ve Vehbi Koç Vakfı kuruldu. Vakfın geliri, Koç Holding’in gelirinin yüzde 10'u ile finanse ediliyor" dedi
Dünyaca ünlü yıldız, Bodrum'a geldi
Dünyaca ünlü İngiliz oyuncu Florence Pugh, Bodrum tatilinde arkadaşlarıyla denizin ve güneşin tadını çıkardı
2,5 yıl sonra solladı
2022 yılının başından bu yana konut satışını sollayan konut dışı satış, son 3 ayda geriye düştü. 2021'in son 3 ayından beri ilk defa, 3 kez üst üste konut satışı, arsa-tarla-dükkan satışını geride bıraktı
İşte haftanın kültür sanat ajandası
Bu haftanın merakla beklenen filmleri arasında ‘Transformers: Başlangıç’ yer alıyor. Yeni filmiyle beyaz perdede olacak Transformers, orijin hikayesiyle animasyon olarak izleyiciyle buluşacak. Dedemin Gözyaşları bu haftanın yerli dram film. Oyuncu kadrosunda Halil Ergün, Ali Kürşat Uzun ve Erkan Petekkaya’nın yer aldığı filmed, hasta olan torununu hayatta tutabilmek için mücadele eden bir adamın hikayesi anlatılıyor. Mickey Mouse’un Tuzağı, haftanın korku – gerilim türündeki filmi. Mickey Mouse kostümü giymiş bir katil ve kâbusa dönen bir doğum gününü konu ediniyor. En Sevdiğim Pastam, İran yapımı hem sıcak hem komik hem de bazı gerçekleri yüze vurmasıyla eleştirmenlerden olumlu yorumlar toplayan bir film. Tahran'da geçen filmde sıcak bir ikinci bahar hikayesi anlatılıyor. Harika Kanatlar: Dünya Turu, çocuklar ve animasyon sevenler için vizyonda. Geçen hafta ilk 3 filmi vizyona giren Alacakaranlık serisinde bu hafta Şafak Vakti bölüm 1 ve 2 yeniden beyaz perdede. 20-21 Eylül’de Zorlu PSM’de Charlie Chaplin’in hayatının bir uyarlamasının konu edildiği Chaplin oyunu seyircisiyle buluşuyor. Bana Kimse Ne Olduuunu Anlatmadı da 26 Eylül’de Fişekhane’de sahnelenecek. İstanbul Modern’de ‘Çok Kırmızı’ filmler serisi 29 Eylül’e kadar sürecek. Ekavart Gallery’de Pınar Yoldaş ‘Evrimsel Form’ sergisi 24 Eylül-31 Ekim 2024 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. İş Sanat, bu hafta sonu ve önümüzdeki hafta sonu İstanbul ve Ankara’da ücretsiz çocuk atölyeleri düzenliyor. Harbiye Açık Hava Konserleri de havaların biraz serinlemesine rağmen devam ediyor. 21 Eylül’de Gipsy Kings by Andre Reyes, 22 Eylül’de Buika, 23 Eylül’de Sibel Can & Hüsnü Şenlendirici & An Epic Sypmphony, 24 Eylül’de Gökhan Türkmen & An Epic Sypmphony, 25 Eylül’de Hayko Cepkin & An Epic Sypmphony, 26 Eylül’de Murat Boz, 27 Eylül’de Hakan Altun Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda konser verecek. Haftanın kültür sanat ajandasını Haberturk.com Yazı İşleri Koordinatörü Kadir Kaymakçı, HT Mikrofon'da Helin Genç'e değerlendirdi.
Şiddet ve cinsel istismar! Çoğu vakanın kaynağı onlar
Çocuğa yönelik şiddet ve istismar durmuyor. Küçük Narin’in ardından yas tutan Türkiye’de, adı bile anılmadan yitip giden çok Narin var. Resmi rakamların çarpıcı sonuçları ürkütürken, özellikle kırsal kesimde cinsel istismarın gizlenmesi bu oranların çok daha yüksek olabileceğini düşündürüyor. Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu’nun haberi
Bir özelliği ile Guinness Dünya Rekoru kırmayı başarmış efsane filmler
Sinema filmleri zorlu çekim süreçlerinden seyirciyle buluşma anına kadar pek çok heyecana şahitlik ediyor ama muhtemelen hiçbiri "Guinness Rekorlar Kitabı'na girer miyiz?" diye hesap yapmıyor. Yine de Guinness Rekorlar Kitabı'nın herhangi bir nedenle rekorlara imza atmış filmlerle dolu olduğunu biliyor muydunuz?