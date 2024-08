"Gelinlerimizin ablası, kardeşi olacağım"

'Ezgi Sertel ile Gelin Evi', sekizinci sezonunda izleyicilerin karşısına kan değişikliğiyle çıkacak. Programın yeni sunucusu Ezgi Sertel ile yarından itibaren hafta içi her gün saat 12.30’da SHOW TV'de izleyiciyle buluşacak olan 'Ezgi Sertel ile Gelin Evi'ni ve hakkında merak edilenleri konuştuk. "Evlilik doğru insanla yapıldığında çok güzel bir şey" diyen Sertel, fenomen program için ise "Gerçek gelinler, gerçek karakterler, gerçek duygular... Her şey gerçek. Eğlencenin, sürprizlerin, kahkahanın bol olması. 'Ezgi Sertel ile Gelin Evi'nde her an her şey olabilir" ifadelerini kullandı