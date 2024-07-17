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Neden bazı insanlar hiç ter kokmaz? Sırrı ABCC11 geninde saklı

Yazın bunaltıcı sıcaklarında deodorant derdi olmayan bir grup insan var! ABCC11 gen mutasyonuna sahip olanlar neredeyse hiç ter kokmuyor. Özellikle Doğu Asyalılarda yaygın olan bu gen, kötü kokmanın önüne geçiyor. Avrupa ve Afrika popülasyonlarının ise yalnızca yüzde 3'ü bu şanslı grup arasında...

Giriş: 17.07.2024 - 08:00 Güncelleme: 17.07.2024 - 08:00
Demet Demirkır
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Bu bunaltıcı havalarda ekstra deodorant bir zorunluluk gibi görünse de, gerçekten terlemeyen bir grup insan var. Bu insanların neden hiç ter kokmadığını hiç düşündünüz mü? O şanslı kişiler ABCC11 gen mutasyonuna sahip olanlar; çünkü bu gene sahip olanlarda neredeyse hiç vücut kokusu üretilmiyor.

BU MUTASYONA SAHİP OLANLAR GÜZEL KOKMAK İÇİN ÇABALAMIYOR

Koltuk altları doğal olarak neredeyse hiç kokmayan çok az sayıda insan arasındaysanız, güzel kokmak için uyguladığınız rutininiz gereksiz olabilir. Genleri sayesinde Doğu Asyalıların yüzde 80- 95'i için durum tam olarak böyle. Bu da ABCC11 mutasyonu sayesinde. Öyle ki bu gen, aynı zamanda kulak kiri tipini de belirliyor: Sarı + yapışkan (ayrıca kokan koltuk altları) veya kahverengi + kuru (kokusuz koltuk altları).

EN ÇOK ASYALILARDA

ABCC11 mutasyonu en çok Japonlar, Çinliler ve Koreliler arasında yaygın olmakla birlikte Filipinler'deki bazı insanlar arasında da görülüyor. Ancak vücut kokusunda ABCC11 geninin yanında yaş, cinsiyet, iklim, hijyen ve kozmetik ürünleri de rol oynuyor.

"VÜCUT KOKUSUNU MASKELEMEYE GEREK YOK"

NBC News'e konuşan Dermatolog Dr. Madalyn Nguyen, kendisi de dahil olmak üzere Doğu Asya kökenli olanlar için "Sadece çok daha az keskin ve daha az yaygın. Yani vücut kokumuzu maskelemeye ihtiyaç duymadan biraz daha uzun süre yaşayabiliriz" dedi.

Dr. Nguyen, vücut kokusunun öncelikle koltuk altı ve kasık bölgelerinde bulunan apokrin ter bezleriyle ilişkili olduğunu açıkladı.

ABCC11 geninde mutasyon olmayanlar için, bu ter bezlerindeki protein; yağlı bileşiklerin veya lipitlerin hücreden tere taşınmasına yardımcı olur. Ciltteki bakteriler, vücut kokusu üretmek için daha yağlı, daha kalın terdeki bu lipitleri parçalar; ancak mutasyona sahip olanlar için protein bu şekilde çalışmaz.

AVRUPA VE AFRİKA NÜFUSUNUN SADECE YÜZDE 3'ÜNDE GÖRÜLÜYOR

Journal of Investigative Dermatology'de yayınlanan 2010 tarihli bir çalışmaya göre, Doğu Asyalıların büyük bir kısmı bu mutasyona sahipken, Avrupa ve Afrika popülasyonlarının yalnızca yüzde 3'ünde bu mutasyon mevcut.

Doğu Asyalılar arasında bu mutasyon en çok Korelilerde görülüyor.

Şimdiye dek mutasyonun Doğu Asyalılar arasında neden bu kadar yaygın olduğuna dair kesin bir açıklama yapılmadı. Bununla birlikte, 2010 yılında yapılan çalışma, tarihsel olarak "daha belirgin bir temizlik ve kişisel hijyen geleneği" ile daha az vücut kokusuna sahip kişilerin eş olarak tercih edilmiş olabileceği ve bunun da genin işlev bozukluğuna sahip daha büyük bir nüfusla sonuçlanmış olabileceği ihtimalini ortaya koydu.

"EVRİMLEŞİYORUZ"

Dr. Nguyen, "İçinde bulunduğumuz ortama bağlı olarak belirli özellikleri daha fazla gösterecek şekilde evrimleşiyoruz" dedi ve sözlerine şöyle devam etti: "Yani İskandinav insanları ekvatora yakın yaşayan insanlardan çok daha açık renklidir. Bunun nedeni de ekvatora yakın yaşayan insanların ciltlerini korumak için daha fazla melanin üretmeye ihtiyaç duymalarıdır."

"VÜCUT KOKUSU SAĞLIKSIZ BİR ŞEY DEĞİL"

Nguyen, öte yandan dermatolojik açıdan bakıldığında vücut kokusunun sağlıksız bir şey olmadığını da söyledi. Ancak kokudan endişe duyanlar için, vücut kokusuna parfüm kokusu katmak dışında deodorantların pek bir işe yaramadığını ve bu nedenle de deodorant önermediğini dile getirdi.

YIKAMADAN ÖNCE KOLTUK ALTINIZI BİR İKİ DAKİKA AÇIKTA BIRAKIN

Nguyen, "Koltuk altlarınızda benzoil peroksitli yıkama jeli kullanabilirsiniz. İşin püf noktası, koltuk altınızı yıkamadan önce bir iki dakika kadar açık bırakmaktır. Bu da terinizdeki lipitleri parçalayan yüzey bakterilerinin azalmasına neden olur. Ayrıca geceleri kuru koltuk altlarına terlemeyi önleyici uygulama da yardımcı olabilir" dedi.

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