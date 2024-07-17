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        Sıcaklık mevsim normallerinin 7 derece üzerine çıkıyor! Bugüne dikkat!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün 6 bölgemizde yerel kuvvetli sağanak bekleniyor. Yağışın Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Karadeniz'de şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklık ise mevsim normallerinin 3-7 derece üzerine çıkıyor. Uzmanlar kronik hastalıkları olanları, hamile, yaşlı ve çocukları özellikle saat: 10.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2024 - 07:15 Güncelleme: 17.07.2024 - 09:50
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        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! 6 bölgede sağanak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın güneydoğusu, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        3 BÖLGEDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

        Yağışların; Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan, Bolu, Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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        HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR

        Yurt genelinde mevsim normallerinin (3-7 derece) üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

        MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 34, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor

        İSTANBUL: 36, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 38, Az bulutlu ve açık

        KOCAELİ: 35, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 34, Parçalı ve az bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        EDİRNE: 41, Az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 33, Parçalı ve az bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ: 38, Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA: 40, Parçalı ve az bulutlu

        ADANA: 36, Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 33, Parçalı ve yer yer çok bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY: 33, Az bulutlu ve açık

        ISPARTA: 35, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ÇANKIRI: 34, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        ESKİŞEHİR: 32, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        SİVAS: 33, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BOLU: 30, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        DÜZCE: 34, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 31, Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP: 31, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        AMASYA: 35, Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN: 31, Parçalı bulutlu

        TRABZON: 30, Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ARTVİN: 29, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        ERZURUM: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

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        KARS: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        MALATYA: 37, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 30, Parçalı ve az bulutlu

        DİYARBAKIR: 42, Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP: 40, Az bulutlu ve açık

        SİİRT: 40, Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA: 41, Az bulutlu ve açık

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