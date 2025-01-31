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        Haberler Gündem Son dakika: Nevzat Bahtiyar için itiraz! Savcı İstinaf'a başvurdu

        Nevzat Bahtiyar için itiraz! Savcı istinafa başvurdu

        Nevzat Bahtiyar'a verilen cezayı yetersiz bulan Diyarbakır Başsavcılığı gerekçi kararının ardından karara itiraz etti. Savcı, Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet talebi için İstinaf Mahkemesi'ne başvuru yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 14:35 Güncelleme: 31.01.2025 - 15:11
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        Nevzat Bahtiyar için itiraz! Savcı istinafa başvurdu
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        Diyarbakır Başsavcılığı, 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın cezasını istinaf mahkemesine taşıdı. Başsavcılık ağırlaştırılmış müebbet cezası istedi.

        Diyarbakır Başsavcılığı, gerekçeli kararın açıklanmasının ardından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz etti. İstinaf mahkemesine yapılan başvuruda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

        Narin Güran cinayetine ilişkin gerekçeli kararda 4 yıl 6 ay hapis cezası alan Nevzat Bahtiyar için, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı mütalaaya aykırı olması nedeniyle kararı istinafa taşıdı. Savcılık, Nevzat Bahtiyar’ın da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebinde bulundu.

        İtirazlar tamamlandıktan sonra dosya bölge adliye mahkemesine gönderilecek.

        Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

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